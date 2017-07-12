12.07.2017 / 11:29



Мариупольцев приглашают в летний читальный зал

Мариупольцев и жителей города приглашают посетить летний читальный зал. Чтобы стать его посетителем, наличие читательского билета не обязательно. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«Без правил и условностей, удобно расположившись на свежем воздухе за столиком или, при желании, на травке, взрослые и дети знакомятся с новыми журналами и газетами, играют в шахматы и другие настольные игры, рисуют акварельными красками и цветными карандашами», - говорится в сообщении организаторов.

Библиотекари стараются привлечь внимание мариупольцев к чтению, интересному «живому» досугу.