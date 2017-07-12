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12.07.2017 / 11:29
Мариупольцев приглашают в летний читальный зал
Мариупольцев и жителей города приглашают посетить летний читальный зал. Чтобы стать его посетителем, наличие читательского билета не обязательно. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.
«Без правил и условностей, удобно расположившись на свежем воздухе за столиком или, при желании, на травке, взрослые и дети знакомятся с новыми журналами и газетами, играют в шахматы и другие настольные игры, рисуют акварельными красками и цветными карандашами», - говорится в сообщении организаторов.
Библиотекари стараются привлечь внимание мариупольцев к чтению, интересному «живому» досугу.
Летний читальный зал работает на площадке перед Центральной библиотекой им.В.Короленко в четверг, пятницу и субботу с 12.00 до 16.00 с учетом погодных условий.