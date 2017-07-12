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Главная / Лента новостей / Мариупольцев предупреждают о вредоносной программе, которая ворует данные на смартфоне (ВИДЕО)

12.07.2017 / 10:53

Мариупольцев предупреждают о вредоносной программе, которая ворует данные на смартфоне (ВИДЕО)

Пока Украина восстанавливает системы после масштабной хакерской кибератаки,  мариупольцев предупреждают о появлении нового вируса. Вредоносная программа заражает смартфоны с операционной системой Андроид и крадет деньги со счетов абонентов, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

Вирус использует информацию из телефонной книги, подставляет имя контакта, затем отправляет на этот же смартфон ММС-сообщение. Когда пользователь открывает письмо и переходит по ссылке, — автоматически устанавливается заражённое приложение, которое переводит деньги со счёта злоумышленникам!

IT-специалисты говорят, что атака направлена на пользователей Андроид, которые используют смс-банкинг и мобильные банковские приложения — программа-жулик открывает их фейковые страницы, заставляя ввести данные своей карты. Зафиксированы случаи списания средств. Вирус распространяется по контактам жертвы

«Это не более чем спам атака. И за этим стоит лишь то, что люди до сих пор напуганы вирусом Петя, не более», - прокомментировал ситуацию Станислав Евченко, директор IT-компании.

Стоит отметить — антивирусные программы не идентифицируют поражающий файл, как вредоносный. Поэтому обезопасить себя можно лишь одним способом — не открывать подозрительные сообщения.

  
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16:50
В первый день возобновления работы в ЦПАУ Мариуполя обратилось более тысячи человек
16:08
В Мариуполе будут выпускать специалистов по кибербезопасности и тренеров по различным видам спорта
15:30
Мариупольцев приглашают на всеукраинскую акцию по случаю дня рождения Олега Сенцова
14:49
В этом году в Мариуполе планируют реконструкцию сетей наружного освещения почти 40 улиц
14:06
В Днепре команда из Мариуполя дорисовала мурал: фото с высоты птичьего полета
13:29
В рамках акции «Сделай заметным велосипедиста» в Мариуполе пройдет ночной велопробег (ФОТО)
12:50
В Мариуполе подростки организуют креативные пространства и кинопоказы на море
12:08
В Мариуполе изъяли табачных изделий без акцизных марок на более чем 150 тыс. грн (ФОТО)
11:29
Мариупольцев приглашают в летний читальный зал
10:53
Мариупольцев предупреждают о вредоносной программе, которая ворует данные на смартфоне (ВИДЕО)
10:06
Сегодня для мариупольских абитуриентов стартует вступительная кампания в вузы: что нужно знать
09:38
Сегодня ограничат проход через подземный переход в центре Мариуполя (ФОТО)
09:05
Несколько домов Мариуполя из-за ремонтных работ будут без воды
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17:37 Студенты Донбасса могут бесплатно отдохнуть в языковом лагере YOU Camp
16:31 Спортсмен Донетчины - чемпион Украины по конному спорту (ФОТО)
15:31 Реинтеграцию Донбасса обсудят со странами-партнерами
14:20 В честь поэта Донетчины Нацбанк выпустил монету (ФОТО)
12:55 На Донетчине власть и бизнес подписали первый договор в рамках программы «Украинский донецкий куркуль»
11:35 ОБСЕ намерена довести до 1 тыс. количество наблюдателей на Донбассе
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