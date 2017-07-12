12.07.2017 / 10:53



Мариупольцев предупреждают о вредоносной программе, которая ворует данные на смартфоне (ВИДЕО)

Пока Украина восстанавливает системы после масштабной хакерской кибератаки, мариупольцев предупреждают о появлении нового вируса. Вредоносная программа заражает смартфоны с операционной системой Андроид и крадет деньги со счетов абонентов, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

Вирус использует информацию из телефонной книги, подставляет имя контакта, затем отправляет на этот же смартфон ММС-сообщение. Когда пользователь открывает письмо и переходит по ссылке, — автоматически устанавливается заражённое приложение, которое переводит деньги со счёта злоумышленникам!

IT-специалисты говорят, что атака направлена на пользователей Андроид, которые используют смс-банкинг и мобильные банковские приложения — программа-жулик открывает их фейковые страницы, заставляя ввести данные своей карты. Зафиксированы случаи списания средств. Вирус распространяется по контактам жертвы

«Это не более чем спам атака. И за этим стоит лишь то, что люди до сих пор напуганы вирусом Петя, не более», - прокомментировал ситуацию Станислав Евченко, директор IT-компании.