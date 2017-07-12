12.07.2017 / 10:06



Сегодня для мариупольских абитуриентов стартует вступительная кампания в вузы: что нужно знать

Сегодня, 12 июля, в Украине стартует вступительная кампания-2017. Сегодня мариупольские абитуриенты могут подавать электронные заявления для поступления в вузы.

Выстаивать очереди в приемных комиссиях теперь не нужно – подать заявление на поступление можно только в электронном виде с помощью электронных кабинетов, в которых можно зарегистрироваться до 18:00 25 июля на сайте ez.osvitavsim.org.ua, передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА «Вчасно».

Регистрация "электронных кабинетов" началась ранее с 29 июня.

В бумажной форме документы могут подавать только абитуриенты, которые имеют: специальные условия на участие в конкурсе, право на зачисление по квотам, имеют расхождения в фамилии, имени, отчества, дате рождения, пола или гражданства поступающего в документе, удостоверяющем личность, и в сертификате внешнего тестирования.

Бумажное заявление подается лично в приемную комиссию вуза.

В 2017 году абитуриенты смогут подать 9 заявлений на 4 различные специальности по государственному заказу на дневную форму обучения в любые университеты по собственному желанию, а на контрактную форму - количество заявлений не ограничено.

Прием документов на основе полного общего среднего образования будет осуществляться до 18:00 26 июля.

Для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов конечный срок 20 июля, для лиц, поступающих только на основе сертификатов внешнего тестирования - 26 июля, для лиц, поступающих на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста по дневной форме обучения - 24 июля.

Проведение творческих конкурсов будет осуществляться с 17 до 26 июля включительно; проведение вступительных экзаменов - с 21 до 26 июля включительно; проведение собеседований - с 21 до 23 июля включительно.

Вступительные экзамены для лиц, поступающих на основе уровня младшего специалиста на дневную форму обучения, будет осуществляться с 25 июля по 31 июля.

Вузы должны опубликовать рейтинговый список рекомендованных к зачислению за средства государственного бюджета не позднее 12:00 1 августа.

Зачисление абитуриентов на места госзаказа будут осуществляться до 12:00 7 августа, для контрактников - до 30 сентября.

С 2017 года к конкурсному баллу введены новые коэффициенты.

В частности, региональный коэффициент: 1,0 - для Киева, 1,01 - для Днипра, Львова, Одессы, Харькова, 1,03 - для Донецкой и Луганской областей и перемещенных вузов, 1,02 - в других случаях; отраслевой: 1,03 - для заявлений с первыми приоритетами на инженерно-технические и естественно-математические специальности, требующие поддержки; деревенский: 1,02 - для лиц, зарегистрированных в сельских населенных пунктах, которые получили среднее образование в учебных учреждениях на территории сельских населенных пунктов в год поступления.

На протяжении всей вступительной кампании в Минобразования будут работать консультативные телефонные линии по вопросам поступления абитуриентов в вузы.

Линия доступна по телефонам (044)-287-89-29, 0800 504 425 и (068)-951-25-13.