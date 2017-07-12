12.07.2017 / 09:38



Сегодня ограничат проход через подземный переход в центре Мариуполя (ФОТО)















Сегодня в центре Мариуполя будет ограничен выход из подземного перехода в сторону Административной площади . Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В связи с началом демонтажа асфальтового покрытия пешеходных тротуаров, проходящих вдоль проспекта Мира и проспекта Нахимова со стороны Административной площади, движение мариупольцев на этом участке будет перекрыто.