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12.07.2017 / 09:38
Сегодня ограничат проход через подземный переход в центре Мариуполя (ФОТО)
Сегодня в центре Мариуполя будет ограничен выход из подземного перехода в сторону Административной площади . Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
В связи с началом демонтажа асфальтового покрытия пешеходных тротуаров, проходящих вдоль проспекта Мира и проспекта Нахимова со стороны Административной площади, движение мариупольцев на этом участке будет перекрыто.
Как сообщили строители, асфальт заменит плитка ФЭМ. По их словам, помимо этого, уже подготовлена подушка под укладку тротуарной плитки непосредственно перед памятником А. Куинджи и на аллее до здания «Гипромеза».