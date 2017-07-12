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12.07.2017 / 09:38

Сегодня ограничат проход через подземный переход в центре Мариуполя (ФОТО)







Сегодня в центре Мариуполя будет ограничен выход из подземного перехода в сторону Административной площади . Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В связи с началом демонтажа асфальтового покрытия пешеходных тротуаров, проходящих вдоль проспекта Мира и проспекта Нахимова со стороны Административной площади, движение мариупольцев на этом участке будет перекрыто.

Как сообщили строители, асфальт заменит плитка ФЭМ. По их словам, помимо этого, уже подготовлена подушка под укладку тротуарной плитки непосредственно перед памятником А. Куинджи и на аллее до здания «Гипромеза». 

  
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В первый день возобновления работы в ЦПАУ Мариуполя обратилось более тысячи человек
16:08
В Мариуполе будут выпускать специалистов по кибербезопасности и тренеров по различным видам спорта
15:30
Мариупольцев приглашают на всеукраинскую акцию по случаю дня рождения Олега Сенцова
14:49
В этом году в Мариуполе планируют реконструкцию сетей наружного освещения почти 40 улиц
14:06
В Днепре команда из Мариуполя дорисовала мурал: фото с высоты птичьего полета
13:29
В рамках акции «Сделай заметным велосипедиста» в Мариуполе пройдет ночной велопробег (ФОТО)
12:50
В Мариуполе подростки организуют креативные пространства и кинопоказы на море
12:08
В Мариуполе изъяли табачных изделий без акцизных марок на более чем 150 тыс. грн (ФОТО)
11:29
Мариупольцев приглашают в летний читальный зал
10:53
Мариупольцев предупреждают о вредоносной программе, которая ворует данные на смартфоне (ВИДЕО)
10:06
Сегодня для мариупольских абитуриентов стартует вступительная кампания в вузы: что нужно знать
09:38
Сегодня ограничат проход через подземный переход в центре Мариуполя (ФОТО)
09:05
Несколько домов Мариуполя из-за ремонтных работ будут без воды
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17:37 Студенты Донбасса могут бесплатно отдохнуть в языковом лагере YOU Camp
16:31 Спортсмен Донетчины - чемпион Украины по конному спорту (ФОТО)
15:31 Реинтеграцию Донбасса обсудят со странами-партнерами
14:20 В честь поэта Донетчины Нацбанк выпустил монету (ФОТО)
12:55 На Донетчине власть и бизнес подписали первый договор в рамках программы «Украинский донецкий куркуль»
11:35 ОБСЕ намерена довести до 1 тыс. количество наблюдателей на Донбассе
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