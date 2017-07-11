11.07.2017 / 13:57



На вокзале Мариуполя водят в эксплуатацию оборудование для охлаждения вагонов подающегося состава

На железнодорожном вокзале Мариуполя вводят в эксплуатацию оборудование для охлаждения вагонов подающегося состава, передает ilich.in.ua со ссылкой на Центр Транспортных Стратегий.

Так, в 2017 году введены в эксплуатацию 120 колонок электропитания для кондиционирования воздуха 380В на станциях: Мариуполь - 15 ед., Константиновка - 15 ед., Черновцы - 15 ед., Ковель - 14 ед., Днипро - 20 ед., Кривой Рог - 18 ед., Запорожье-1 - 7 ед., Полтава - 5 ед., Сумы - 3 ед., Харьков-Пассажирский - 8 ед, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году были смонтированы, но не введены в эксплуатацию 30 таких новых колонок на станциях Мариуполь и Константиновка.



Таким образом, "Укрзализныця" продолжает работу по восстановлению и замене оборудования для кондиционирования воздуха и отопления с тем, чтобы подавать поезда к перрону охлажденными летом и подогретыми зимой.