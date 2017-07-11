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11.07.2017 / 13:10

В Мариуполь 303-я колонна Гуманитарного штаба доставила 180 тонн помощи для жителей «серой зоны»

Вчера в Мариуполь прибыла 303-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами для мирных жителей «серой зоны» и населенных пунктов на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Штаба, передает ilich.in.ua.

Фуры привезли 180 тонн гуманитарной помощи, из которой волонтеры сформируют 23,5 тыс. продуктовых наборов, - говорится в сообщении ведомства.

«Фуры разгрузят в мариупольском логистическом центре, где волонтеры будут формировать продуктовые наборы. В целом, прибывшая автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова привезла около 23,5 тысяч продуктовых наборов. Прибывший груз будет доставлен на стационарные пункты выдачи. «Мобильные» волонтеры доставят эту помощь жителям «серой зоны», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба.

По состоянию на 10 июля 2017 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 11 млн 807 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.

  
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16:21
Немецкие компании помогут Мариуполю с термомодернизацией зданий
15:40
Спортсмен Мариуполя - лучший спортсмен июня в регионе по олимпийским видам спорта
15:07
Мариупольцам обещают не повышать цену на газ в новом отопительном сезоне
14:33
Мариуполь обеспечил почти половину всех поступлений налога на недвижимое имущество по региону
13:57
На вокзале Мариуполя водят в эксплуатацию оборудование для охлаждения вагонов подающегося состава
13:10
В Мариуполь 303-я колонна Гуманитарного штаба доставила 180 тонн помощи для жителей «серой зоны»
12:30
Мариупольцев приглашают на этап кубка Украины по mini DH
11:53
Жители и переселенцы в Мариуполе могут стать участниками программы "Лекарства детям"
11:15
Мариупольцам разъяснили порядок уплаты налога на недвижимое имущество
10:40
В Мариуполе обезвредили артиллерийский снаряд
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12:40 У Донбасса могут появиться свои кураторы в Кабмине
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