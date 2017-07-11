11.07.2017 / 13:10



В Мариуполь 303-я колонна Гуманитарного штаба доставила 180 тонн помощи для жителей «серой зоны»

Вчера в Мариуполь прибыла 303-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами для мирных жителей «серой зоны» и населенных пунктов на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Штаба, передает ilich.in.ua.

Фуры привезли 180 тонн гуманитарной помощи, из которой волонтеры сформируют 23,5 тыс. продуктовых наборов, - говорится в сообщении ведомства.

«Фуры разгрузят в мариупольском логистическом центре, где волонтеры будут формировать продуктовые наборы. В целом, прибывшая автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова привезла около 23,5 тысяч продуктовых наборов. Прибывший груз будет доставлен на стационарные пункты выдачи. «Мобильные» волонтеры доставят эту помощь жителям «серой зоны», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба.