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11.07.2017 / 12:30

Мариупольцев приглашают на этап кубка Украины по mini DH

В Мариуполе состоится 4 этап кубка Украины по mini DH. Принять участие могут все желающие, передает ilich.in.ua со ссылкой на организаторов.

Мероприятие состоится 16 июля.

Как сообщают организаторы - FunRide on bike  и Велосипедная Ассоциация Мариуполя - длина дистанции будет составлять 850 метров с перепадом высоты 50 метров и будет содержать максимально возможное количество препятствий в виде дропов разной величины, виражей, скоростных трамплинов, контруклонов, бревен, камней, корней и пр.

Предварительная регистрация on-line открыта до 12 июля  по ссылке

Также 16 июля можно будет зарегистрироваться непосредственно на месте проведения соревнований.

Список зарегистрированных можно посмотреть здесь 

От участников до 16 лет (включительно) требуется письменное заявление от родителей
о подтверждении участия их ребенка в соревнованиях.

Стоимость стартового взноса для зарегистрированных через интернет составляет — 100 грн

Стоимость стартового взноса в день соревнований — 120 грн.

На эту сумму участник получаете стартовый номер, стяжки для крепления номера, медицинскую помощь, если она понадобиться.

Регламент проведения мероприятия:

15 июля: трасса открыта для тренировок

16 июля:
09:00 – 11:00 Трасса открыта для тренировок
11:00 – Регистрация участников, тренировочные заезды
12:00 – Квалификационные заезды обеих категорий
14.00 – Старт финального этапа
15.00 – Награждение победителей

Соревнования проводятся ост. Коралл , район Мечети

Категории участников mini DH:
ЭЛИТА
ЮНИОРЫ
МАСТЕРА
ЛЮБИТЕЛИ
ДЕВУШКИ

Участник соревнований имеет право выступать только в одной категории!!!

Призовыми являются первые 3 лучших результата в каждой категории.

Мероприятие проходит при поддержке Мариупольского городского совета и Фонда развития Мариуполя.

Дополнительную информацию можно получить у Вадима Гололобова (e-mail:funrideonbike@gmail.com| моб. тел.(097)023-24-92 (063)442-40-78) или Жеки Смольянова (моб. тел. (098) 211- 01-87).

 

 

  
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16:58
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16:21
Немецкие компании помогут Мариуполю с термомодернизацией зданий
15:40
Спортсмен Мариуполя - лучший спортсмен июня в регионе по олимпийским видам спорта
15:07
Мариупольцам обещают не повышать цену на газ в новом отопительном сезоне
14:33
Мариуполь обеспечил почти половину всех поступлений налога на недвижимое имущество по региону
13:57
На вокзале Мариуполя водят в эксплуатацию оборудование для охлаждения вагонов подающегося состава
13:10
В Мариуполь 303-я колонна Гуманитарного штаба доставила 180 тонн помощи для жителей «серой зоны»
12:30
Мариупольцев приглашают на этап кубка Украины по mini DH
11:53
Жители и переселенцы в Мариуполе могут стать участниками программы "Лекарства детям"
11:15
Мариупольцам разъяснили порядок уплаты налога на недвижимое имущество
10:40
В Мариуполе обезвредили артиллерийский снаряд
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