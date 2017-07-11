11.07.2017 / 11:53



Жители и переселенцы в Мариуполе могут стать участниками программы "Лекарства детям"

Жители и переселенцы в Мариуполе могут стать участниками программы "Лекарства детям" от Гуманитарного штаба Рината Ахметова, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Помощь могут получить все дети до 18 лет, проживающие на мирных территориях Донбасса, в том числе дети-переселенцы, а также дети, проживающие на неподконтрольных Украине территориях, - говорится в сообщении Штаба.

Помощь оказывается при таких заболеваниях как сахарный диабет; бронхиальная астма; судорожный и эпилептический синдром при диагнозах: эпилепсия (любой формы); ДЦП; гидроцефалия; черепно-мозговые травмы и их последствия; поражения центрально-нервной системы; энцефалиты и менингиты (и их формы); инфекции (любой формы); опухоли головного мозга (любой формы).

Чтобы получить лекарства, необходимо позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба 0-800-509-001 и оставить заявку; ответить на звонок сотрудника Штаба, уточнить, какие документы необходимо предоставить и в какой аптеке можно получить лекарства; получить лекарства в аптеке, предъявив необходимый пакет документов.

Выдача лекарств производится в аптеках Артемовска, Краматорска и Мариуполя. По доверенности здесь же могут получить препараты родственники или знакомые семей с детьми, проживающих на неподконтрольных территориях.

При этом каждый ребенок получает лекарства сразу на 3 месяца.