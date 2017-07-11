11.07.2017 / 10:40



В Мариуполе обезвредили артиллерийский снаряд Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, пиротехники изъяли и уничтожили на территории Мариуполя артиллерийский снаряд калибром 122 мм, передает ilich.in.ua. «10 июля пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили 2 взрывоопасных предмета на территории Донецкой области. Так, на территории г.Мариуполя пиротехники изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд калибром 122 мм, а на территории Волновахского района - минометную мину калибром 82 мм», - говорится в сообщении ведомства.



