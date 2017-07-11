11.07.2017 / 10:13



Мариупольцев предупреждают об очередных временных ограничениях на территории региона

Антитеррористический центр на территории Донецкой области анонсировал введение новых временных ограничений для жителей региона, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

В частности, ограничения предусматривают:

- запрет перемещения зарегистрированного спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в районе проведения АТО;

- ограничение движения транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят за пределами установленных пунктов пропуска, кроме специализированной сельскохозяйственной техники, которая проводит полевые работы;

- усиление работы патрульной охранной службы и осуществления превентивной и профилактической деятельности по недопущению правонарушений, недопущение пребывания в районах проведения мероприятий иностранных граждан и лиц, не имеющих соответствующей регистрации;

- обеспечение своевременного реагирования на заявления, сообщения о преступлениях, других правонарушениях и событиях, а также проведение организационных и практических мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах, вокзалах и других общественных местах;

- оперативное выявление возможных причин, способствующих совершению уголовных и административных правонарушений;

- ограничения перемещения лиц без документов, удостоверяющих личность, с 22:00 до 05:00;

- запрет пребывания в лесных массивах и лесополосах, возле водоемов (рек, озер) в районах расположения уязвимых в террористическом отношении объектов, магистральных газопроводов, химических предприятий, ТЭС, плотин и т.д. (кроме сотрудников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию);

- запрет проведения туристических экскурсий и походов, рыболовства гражданами Украины и другими лицами вне установленных в соответствии с законодательством мест;

- запрет использования радиостанций в транспортных средствах, кроме установленных на транспорте специального назначения (или зарегистрированных в установленном порядке);