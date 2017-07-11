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11.07.2017 / 09:36

В Мариуполе на вокзале задержан мужчина с гранатами и наркотиками (ФОТО)



На мариупольском вокзале правоохранители задержали мужчину, который пытался перевезти гранаты и наркотики, передает ilich.in.ua со ссылкой на полицию региона.

«Во время патрулирования на территории железнодорожного вокзала правоохранители заметили мужчину, который, увидев полицию, стал заметно нервничать. Служебный пес помог определить, что в сумке у него находятся взрывоопасные предметы», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе досмотра выяснилось, что в личных вещах 26-летний мужчина пытался вывезти 6 гранат Ф-1, 1 гранату РГД, запалы к ним, сверток с веществом растительного происхождения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение оружия и боеприпасов).

За данное нарушение предусмотрено до 7 лет лишения свободы.


  
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