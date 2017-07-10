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10.07.2017 / 16:21
Вниманию мариупольцев: с 11 до 12 июля часть Приморского района останется без воды
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в связи с подключением подкачивающих станции на пересечении улиц Флотская и Ангарска 11 июля с 17-00 до 12-00 12 июля будет прекращена подача воды по адресам:
кот. Кубанская;
кот. ПМР-7;
кот. Иртышская;
больница Водников;
больница №11;
военная часть по ул. Гагарина;
элеватор;
ТФД;
пожарная по ул. Флотской;
АЗС №8;
детские сады №4, №117, №52, №64, №153, №66;
школы №33, №15, №32;
супермаркет "Приморье";
авторынок;
рынок "Застава";
Кирпичный завод;
поселки Кировка, Моряков, Покровское, Черемушки.