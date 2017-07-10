10.07.2017 / 16:21



Вниманию мариупольцев: с 11 до 12 июля часть Приморского района останется без воды Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в связи с подключением подкачивающих станции на пересечении улиц Флотская и Ангарска 11 июля с 17-00 до 12-00 12 июля будет прекращена подача воды по адресам: кот. Кубанская; кот. ПМР-7; кот. Иртышская; больница Водников; больница №11; военная часть по ул. Гагарина; элеватор; ТФД; пожарная по ул. Флотской; АЗС №8; детские сады №4, №117, №52, №64, №153, №66; школы №33, №15, №32; супермаркет "Приморье"; авторынок; рынок "Застава"; Кирпичный завод; поселки Кировка, Моряков, Покровское, Черемушки.