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10.07.2017 / 15:03

В Мариуполе запускают бесплатную школу предпринимателей

Переселенцы и местные жители могут пройти обучение в школе предпринимателей в Мариуполе с последующим участием в грантовых программах. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Двухмесячное обучение состоит из курса лекций и практических занятий, которые проводятся один раз в неделю. В частности, будут рассмотрены варианты оформления отношений с заказчиком, основные формы собственности, виды систем налогообложения, изготовление печатей и штампов, открытие счетов в банке, оформление наемных работников, ведение учета, подготовка документации в грантовых проектах и другое.

В школе не только проведут обучение по открытию и ведению бизнеса, но и также индивидуально проконсультируют в бухгалтерских и юридических вопросах. Кроме того, участникам школы предоставят рабочее пространство в социальном бизнес-центре Мариуполя со скоростным интернетом и офисной техникой.

Зарегистрироваться на обучение и индивидуальные профессиональные консультации можно по телефону 067 644-57-11 и 067 644-57-17.

  
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17:23
Мариупольский ЦНАП начинает прием документов для получения загранпаспорта и ID-карт
16:21
Вниманию мариупольцев: с 11 до 12 июля часть Приморского района останется без воды
15:41
К Дню города в Мариуполе оборудуют терцентр для ветеранов по европейским стандартам (ФОТО)
15:03
В Мариуполе запускают бесплатную школу предпринимателей
14:25
ФК «Мариуполь» стартует в Украинской Премьер-лиге
13:50
После фестиваля коммунальные службы Мариуполя вывезли с «Песчанки» более 13 тонн мусора (ФОТО)
13:13
Безработный мариуполец хранил несколько видов наркотиков
12:32
Мариупольский фестиваль планируют сделать ежегодным по аналогу фестиваля Казантип
11:55
Мероприятия в рамках программы «Доступный Мариуполь» запланированы почти на 5 млн. грн
11:19
Киноленту о Мариуполе покажут в рамках киноакции «Донбасс Наш!»
10:46
До конца года в Мариуполе планируется установить 490 тепломеров на сумму более 65 млн грн
10:09
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15:30 В июне в спецфонды области на ремонт дорог таможенники Донетчины направили почти 151 млн гривен
14:23 Кардинал из Ватикана посетит Донетчину и встретится с переселенцами
13:00 На Донетчине 40 участков площадью 6000 га включат в сеть природно-заповедных зон
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