10.07.2017 / 15:03



В Мариуполе запускают бесплатную школу предпринимателей

Переселенцы и местные жители могут пройти обучение в школе предпринимателей в Мариуполе с последующим участием в грантовых программах. Об этом сообщает MRPL.CITY , передает ilich.in.ua.

Двухмесячное обучение состоит из курса лекций и практических занятий, которые проводятся один раз в неделю. В частности, будут рассмотрены варианты оформления отношений с заказчиком, основные формы собственности, виды систем налогообложения, изготовление печатей и штампов, открытие счетов в банке, оформление наемных работников, ведение учета, подготовка документации в грантовых проектах и другое.

В школе не только проведут обучение по открытию и ведению бизнеса, но и также индивидуально проконсультируют в бухгалтерских и юридических вопросах. Кроме того, участникам школы предоставят рабочее пространство в социальном бизнес-центре Мариуполя со скоростным интернетом и офисной техникой.