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10.07.2017 / 13:50

После фестиваля коммунальные службы Мариуполя вывезли с «Песчанки» более 13 тонн мусора (ФОТО)







В Мариуполе коммунальными службами проведена уборка территории пляжа «Песчанка» после самого крупного опен-эйра восточного побережья Украины «MRPL City 2017». Работниками КП «Коммунальник» за три фестивальных дня было вывезено 13,5 тонны мусора.

Об этом рассказала заместитель директора по эксплуатации КП «Коммунальник» Наталья Баркалова, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

По ее словам, на уборке и борьбе с мусором во время фестиваля были задействованы одна ассенизационная бочка объемом 9 куб. м, две новые мусороуборочные машины ISUZU, мойщики туалетов и грузчики. Помимо уборки территории пляжа, коммунальщики убирали прилегающую территорию - обочину пешеходной зоны от ТФД.

«Сегодня по состоянию на 10:00 с "Песчанки" было вывезено 3,5 тонны мусора, общий объем отходов за три дня составил 13,5 тонны. Рано утром были выполнены работы по уборке биотуалетов, и сейчас они убраны с территории пляжа», - сообщила Наталья Баркалова.

Напомним, что на территории пляжа для гостей фестиваля были установлены 36 биотуалетов - из них 30 предоставил КП «Коммунальник» и по три единицы - ДК «Молодежный» и «Зеленстрой».

Также Наталья Баркалова уточнила, что оперативно справиться с мусорными завалами помогла современная техника - новые мусороуборочные машины позволяют загрузить сразу 3,5 - 4 тонны мусора и не тратить топливо на многочисленные рейсы.

  
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17:23
Мариупольский ЦНАП начинает прием документов для получения загранпаспорта и ID-карт
16:21
Вниманию мариупольцев: с 11 до 12 июля часть Приморского района останется без воды
15:41
К Дню города в Мариуполе оборудуют терцентр для ветеранов по европейским стандартам (ФОТО)
15:03
В Мариуполе запускают бесплатную школу предпринимателей
14:25
ФК «Мариуполь» стартует в Украинской Премьер-лиге
13:50
После фестиваля коммунальные службы Мариуполя вывезли с «Песчанки» более 13 тонн мусора (ФОТО)
13:13
Безработный мариуполец хранил несколько видов наркотиков
12:32
Мариупольский фестиваль планируют сделать ежегодным по аналогу фестиваля Казантип
11:55
Мероприятия в рамках программы «Доступный Мариуполь» запланированы почти на 5 млн. грн
11:19
Киноленту о Мариуполе покажут в рамках киноакции «Донбасс Наш!»
10:46
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15:30 В июне в спецфонды области на ремонт дорог таможенники Донетчины направили почти 151 млн гривен
14:23 Кардинал из Ватикана посетит Донетчину и встретится с переселенцами
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