10.07.2017 / 13:50



После фестиваля коммунальные службы Мариуполя вывезли с «Песчанки» более 13 тонн мусора (ФОТО)















В Мариуполе коммунальными службами проведена уборка территории пляжа «Песчанка» после самого крупного опен-эйра восточного побережья Украины «MRPL City 2017». Работниками КП «Коммунальник» за три фестивальных дня было вывезено 13,5 тонны мусора.

Об этом рассказала заместитель директора по эксплуатации КП «Коммунальник» Наталья Баркалова, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

По ее словам, на уборке и борьбе с мусором во время фестиваля были задействованы одна ассенизационная бочка объемом 9 куб. м, две новые мусороуборочные машины ISUZU, мойщики туалетов и грузчики. Помимо уборки территории пляжа, коммунальщики убирали прилегающую территорию - обочину пешеходной зоны от ТФД.

«Сегодня по состоянию на 10:00 с "Песчанки" было вывезено 3,5 тонны мусора, общий объем отходов за три дня составил 13,5 тонны. Рано утром были выполнены работы по уборке биотуалетов, и сейчас они убраны с территории пляжа», - сообщила Наталья Баркалова.

Напомним, что на территории пляжа для гостей фестиваля были установлены 36 биотуалетов - из них 30 предоставил КП «Коммунальник» и по три единицы - ДК «Молодежный» и «Зеленстрой».