10.07.2017 / 09:05



На трасе под Мариуполем из-за лобового столкновения автомобилей погибли два человека (ФОТО)















Из-за лобового столкновения двух легковушек на автодороге под Мариуполем погибли 2 человека, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-служба полиции региона около 11:00 на автодороге Мариуполь - Урзуф в Мангушском районе 26-летний водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Geely под управлением 35-летнего мужчины.



Водитель и 42-летний пассажир Mercedes-Benz погибли на месте. Водитель Geely в тяжелом состоянии госпитализирован.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).