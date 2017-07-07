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07.07.2017 / 14:39

На охрану мариупольского фестиваля заступило 900 полицейских, включая спецназ (ФОТО, ВИДЕО)



Сегодня в Мариуполе с площади Воинов Освободителей для несения службы в усиленном режиме вышла колонна из сотен полицейских. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Перед разводом нарядов по местам дислокации полицейские получили инструктаж.

Начальник Центрального отдела полиции Мариуполя Николай Побойный сообщил подчинённым, что маршруты обеспечения безопасности фестиваля разбиты на 4 зоны патрулирования. Первая зона ответственности от остановки ТФД до 3-х проходных порта находится под контролем подразделений Кальмиусского отделения полиции. Вторая зона ответственности от 3-х проходных порта до кафе «Дельфин» патрулируется нарядами Приморского отделения полиции. зона пропуска на территорию фестиваля контролируется сотрудниками Центрального отдела полиции. Зону проведения фестиваля на пляже патрулируют полицейские Левобережного отделения полиции. Наряды будут нести службу круглосуточно в трёхсменном режиме до восьми часов утра 10 июля. Всего на охране правопорядка будет задействовано 900 полицейских, включая подразделения спецназа, 600 из них будут задействованы непосредственно в посёлке Песчаный.

Напомним, что для охраны правопорядка во время фестиваля «MRPL City 2017» из городов Донецкой области в Мариуполь дополнительно прибыло 150 сотрудников ГУНП Донецкой области.

По словам Николая Побойного, в дневное время полицейские будут обеспечены стандартным набором экипировки – резиновой дубинкой, наручниками и баллончиком с газом. В ночное патрулирование к этому перечню у полицейских первой и второй зоны ответственности добавится бронежилеты второго класса.

В пропускной зоне фестиваля полицейские будут использовать ручные металлоискатели повышенной чувствительности. Начальник Центрального отдела полиции отметил, что перед музыкальным мероприятием полиции Мариуполя передано 30 детекторов.

Николай Побойный уточнил, что зона проведения фестиваля уже дважды прошла проверку на наличие взрывоопасных предметов, в третий раз кинологи проведут своих собак по Песчанке непосредственно перед началом музыкального праздника. 

 

  
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