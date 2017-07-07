07.07.2017 / 13:56



Попадет ли трасса под Мариуполем с разломом земляного полотна в план ремонта дорог области? (ФОТО)



















Трасса Мариуполь-Урзуф, которая закрыта из-за разлома земляного полотна, не вошла в перечень дорог, на которых запланирован ремонт в этом году, передает ilich.in.ua со ссылкой на Depo.Донбасс.

В перечне дорог, на которых запланирован ремонт в этом году, на сайте Службы автомобильных дорог в Донецкой области эта трасса не указана, пишет издание.

"Эту трассу служба автомобильных дорог признала аварийной еще в 2015 году. Впрочем с того времени никаких ремонтов здесь не было. Сейчас есть дорога, которая ведет в село Мелекино Мангушского района, но она не приспособлена к большому потоку автомобилей", - рассказал в.и.о.начальника отдела по обеспечению безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Донецкой области Александр Вит.