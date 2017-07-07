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Главная / Лента новостей / Попадет ли трасса под Мариуполем с разломом земляного полотна в план ремонта дорог области? (ФОТО)

07.07.2017 / 13:56

Попадет ли трасса под Мариуполем с разломом земляного полотна в план ремонта дорог области? (ФОТО)









Трасса Мариуполь-Урзуф, которая закрыта из-за разлома земляного полотна, не вошла в перечень дорог, на которых запланирован ремонт в этом году, передает ilich.in.ua со ссылкой на Depo.Донбасс.

В перечне дорог, на которых запланирован ремонт в этом году, на сайте Службы автомобильных дорог в Донецкой области эта трасса не указана, пишет издание.

"Эту трассу служба автомобильных дорог признала аварийной еще в 2015 году. Впрочем с того времени никаких ремонтов здесь не было. Сейчас есть дорога, которая ведет в село Мелекино Мангушского района, но она не приспособлена к большому потоку автомобилей", - рассказал в.и.о.начальника отдела по обеспечению безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Донецкой области Александр Вит.

Напомним, с 3 июля движение транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения О-0545 "Мариуполь - Урзуф" закрыто из-за сползания земельного полотна вместе с асфальтом. Объезжать этот участок правоохранители предлагают автомобилистам дорогами В-0534 «Мангуш-Портовское», Т-0523 «От автодороги / Н-20 / - Кременевка - Ялта», В-0545 «Мариуполь - Урзуф» (на участке от с. Ялта Мангушского района до ул. Солнечная с. Мелекино Мангушского района) в том числе через населенные пункты: с. Мангуш, с. Ялта, с. Азовское.

  
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