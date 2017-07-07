07.07.2017 / 13:19



Приложение полиции позволит мариупольцам контролировать местоположение своих детей (ВИДЕО)

Мариупольцы могут контролировать местоположение своих детей, используя в мобильном приложении полиции функцию «Родительской опеки», передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Этот сервис позволяет родителям контролировать местонахождение своих детей. Не просто контролировать, а устанавливать безопасную территорию нахождения для своих детей. Если ребенок оставляет безопасную зону, которую для нее установили родители в мобильном телефоне, система сигнализирует об этом взрослым», - рассказал заместитель начальника отдела службы 102 управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУНП в Донецкой области Артем Сахно.

С начала года в полицию Донецкой области поступило 272 сообщения об исчезновении детей. В большинстве случаев полицейские нашли детей в первые часы после исчезновения. Кроме того, правоохранители отметили, что преимущественно дети убегают из семей, где родители не занимаются их воспитанием.

«Только с начала июля нами зарегистрировано 18 сообщений о без вести пропавших детей. Это очень большая цифра. Проанализировав, почему так происходит, мы можем уверенно говорить, что в целом дети уходят из семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, где родители не уделяют внимания своим детям, не интересуются, чем они занимаются, а не заботятся о них, у них нет любви к детям», - рассказала начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Екатерина Шнейдер.

По ее словам, иногда родители не сообщают об исчезновении ребенка вообще или делают это только через несколько часов, дней и недель.