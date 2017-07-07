07.07.2017 / 12:37



В связи с проведением фестиваля коммунальный транспорт Мариуполя изменит режим работы

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в связи проведением с 7 июля по 9 июля 2017г. музыкального фестиваля «MRPL City» движение автобусных маршрутов №13, 111, 118, 154 будет осуществляться до ТФД, передает ilich.in.ua.

От ТФД до места проведения фестиваля (третьи проходные порта) будет организована круглосуточная работа коммунального транспорта с бесплатным проездом.

Для доставки пассажиров к месту организации фестиваля будет организована работа спецмаршрутов:

07.07.2017:

ТЦ «Амстор» (пр. Мира) – ТФД (через ул. Флотскую). Время работы с 14 – 00 до 22 – 00. Стоимость проезда 4 грн. (Автобусы МАЗ).

08.07.2017 и 09.07.2017

ТЦ «Амстор» (пр. Мира) – ТФД (через ул. Флотскую). Время работы с 12 – 00 до 22 – 00. Стоимость проезда 4 грн. (Автобусы МАЗ).

Для развозки пассажиров с места проведения фестиваля будет организована работа следующих спецмаршрутов.

1. Автобусы с 07.07.2017 по 09.07.2017

- ТФД – ЖМР «Восточный»

- ТФД – Кальмиуский рынок

Время работы: с 22 – 00 до 06 – 00

2. Троллейбусы с 08.07.2017 по 09.07.2017

- ТФД – ЖМР «Западный»

- ТФД – Драмтеатр