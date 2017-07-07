07.07.2017 / 11:26



Станут ли мариупольские школы доступными для детей с особыми потребностями? (ВИДЕО)

Теперь школа станет доступна всем! Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о внедрении инклюзивного образования. Это значит, что мариупольские дети с особыми потребностями смогут посещать обычные школы, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

В новом законе закрепляется право на образование детей с особыми потребностями и предоставляется возможность получать его бесплатно в государственных учебных заведениях. Теперь родителям, которые приводят ребёнка, например, с синдромом Дауна в любую общеобразовательную школу не имеют права отказать.

«Общество не принимает деток и особенности их поведения. Очень сложно, когда он может что-то сказать, выразить свою эмоцию, непонятную для других детей, и это чревато последствиями в виде обид», - рассказывает Ольга Погасий, мама ребенка с аутизмом.

Родители детей с особыми потребностями принятием нового закона довольна, но пока не могут представить, как он будет работать, ведь нюансов в общении с такими детьми очень много – к примеру, в любой школе должна быть стационарная точка психолога.