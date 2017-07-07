07.07.2017 / 10:53



Устранят ли мариупольские маршрутчики неисправности подвижного состава, чтобы оправдать повышение тарифа? (ФОТО)







В Мариуполе остался месяц до повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте и в маршрутках частных перевозчиков до 5 и 6 грн соответственно. Второй этап повышения тарифов на пассажирские перевозки запланирован на 1 августа. Данное решение было принято на заседании исполкома еще весной 2017 года. С того же времени частные перевозчики обязались устранить все неисправности подвижного состава, чтобы оправдать повышение тарифа. Об этом сообщает MRPL.CITY , передает ilich.in.ua. Цифры говорят: «ЗА» Так, по словам и.о.заместителя директора Департамента транспорта и связи Никиты Бирюкова, в марте было проверено 388 единиц подвижного состава как ТТУ, так и «маршрутчиков». «После проверки было устранено 116 замечаний, из которых 104 – технические неисправности. В июне было проверено 325 единиц транспорта, выявлено 118 недостатков. В настоящее время 63 единицы находятся на капитальном ремонте, отстранены от работы 22 автобуса частных перевозчиков», - уточнил Никита Бирюков. Он добавил, что замечания к перевозчикам всегда одни и те же - неудовлетворительное состояние салонов, отсутствие аптечек, зафиксирован также случай, когда отсутствовала страховка на транспортное средство. Замечания, полученные еще в марте, частные и коммунальные перевозчики должны были устранить до 30 июня. По словам чиновников, подорожания проезда не избежать. «Проезд до 6 гривен в маршрутках, скорее всего, будет повышаться, потому что перевозчики начали работать, они ремонтируют машины, их работа в этом направлении стала заметна уже после первого этапа повышения стоимости проезда», - отмечает Никита Бирюков. Людей в Мариуполе возят как шахтеров И все же, несмотря на статистику Департамента, у мариупольцев иная точка зрения. Жители недовольны ни культурой обслуживания, ни состоянием салонов маршруток. Пожалуй, именно перспектива повышения проезда до самого дорогого в Украине, натолкнула мариупольцев не только на создание нескольких петиций по проблемам транспорта, но и объединения граждан в группу по контролю за транспортом в Facebook, где регулярно обновляется список «недобросовестных» маршруток. Общественники также сформировали Концепцию с требованиями к частным перевозчикам по обслуживанию пассажиров. Жители Мариуполя и общественники убеждены – салоны автобусов как были грязными, с протертыми полами, дырками в стенах и потолке, так и остались. Немалое возмущение вызывают гонки на проспектах и нерегулярный график движения. Так, один из представителей народного контроля в общественном транспорте признался MRPL.CITY, что на последней ежеквартальной проверке у многих перевозчиков обнаружил почти весь транспорт в плохом состоянии. «Даже 5 грн платить за такие услуги в маршрутках много. Не думал, что такое количество транспорта в «убитом» состоянии! Сколько сидений грязных, засаленных, порванных, полы прогнившие, резина лысая до металлокорда, водители продолжают курить во время рейса и разговаривать по телефону, спидометры, наверное, у 90% не работают, тормоза скрипят, амортизаторы разбиты. А это все нарушение безопасности перевозок и транспортное средство нельзя эксплуатировать», - сказал он. Мариуполец отметил, что городские маршрутки настолько грязны, как автобусы, которые перевозят шахтеров из шахты. Маршрутка-призрак и полиция К сожалению, при весенней и летней проверках транспорта частных перевозчиков не обошлось без инцидентов. Как рассказал депутат городского совета Дмитрий Забавин, одно время по Мариуполю курсировала маршрутка-призрак, состояние которой приводило пассажиров в ужас. «Мы проверяли автобус, курсирующий по 153 маршруту, госномер АН 1045. Эту маршрутку-призрака несколько раз снимали с рейса и отправляли на ремонт, а она все ездила и ездила. Тогда нам пришлось привлечь полицию и только после этого машину удалось отправить на ремонт. Сейчас завершила работу комиссия по выдаче разрешений на перевозки в новом сезоне, но по факту можно сказать, что перевозчиками ничего не было сделано для улучшения сервиса. Есть предприниматели, которые отозвались на наши замечания и что-то сделали, но таких немного, большинство просто проигнорировали наши требования», - рассказал Дмитрий Забавин. Привлекать полицию во время общественных проверок доводилось не один раз. Во время июньского рейда водитель отказывался понимать, почему его не выпускают в рейс. «Водитель просто не мог понять, почему его не выпускают на линию с технически неисправным авто и в шлепанцах! По Закону водители должны выглядеть опрятно, а не как дачники. И по правилам ПДД управлять транспортным средством в шлепанцах запрещено. Водители ТТУ выглядят намного аккуратнее и не пререкаются», - поделился один из представителей народного контроля. А где GPS? Советом общественных организаций Мариуполя была разработана Концепция с 15 требованиями к перевозчикам, она была направлена в городской совет. Дмитрий Забавин отметил, что частично ее требования выполняются, но вопрос повышения проезда в маршрутках до 6 грн при нынешней ситуации тупиковый. «Ключевым моментом при поднятии тарифа было обязательство перевозчиков оборудовать автобусы GPS-навигацией до 1 августа. Сегодня нет даже этого. Очень много людей обращаются с жалобами на переполненные маршрутки и невозможность уехать. Между тем, согласно расчетам перевозчиков, по данным при утверждении тарифа, в автобусах за полрейса проезжает 15-20 пассажиров. Но это же неправда. На заседании исполкома 19 июля я буду ставить вопрос о том, что 6 гривен в маршрутке фактически не за что платить», - подчеркнул депутат. По его словам, из-за того что не все перевозчики исполнили свои обязательства, возникла коллизия – повышать тариф для всех перевозчиков или ни для кого? Что скажут пассажиры? И скажут ли? У мариупольцев сегодня очень много вопросов и к частным перевозчикам и к исполкому. От жителей регулярно поступают жалобы на 108, 157, 123, 105, 211, 146, 24т и многим другим маршрутам. Некоторые даже предлагают провести акции протеста и митинги против повышения стоимости проезда. Но, как считает представитель народного контроля, жители смирятся и с 6 гривнами за один рейс. «Люди побурчат-побурчат и будут платить 6 грн, потому что, как говорит 99%, «мы же ничего не можем изменить». Пассажиры пассивные, у многих одна мысль: «хоть бы доехать», не смотрят куда садятся, грязные или чистые сиденья, лишь бы сесть. А кто пытается писать или звонить в департамент транспорта, зачастую не получают конструктивного ответа», - считает мариуполец. По его мнению, большего результата от частных перевозчиков можно было бы добиться при совместных проверках Департамента транспорта и связи с полицией на постоянной основе. Народные контролеры убеждены, что пока пассажиры молчат, перевозчик не узнает, что его клиенту не комфортно.