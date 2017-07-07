Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 10 июля 2017 года, Понедельник
Джоан и Гарри: история отношений
Как отдыхали на фесте
Без алмазов, но с окурками
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Устранят ли мариупольские маршрутчики неисправности подвижного состава, чтобы оправдать повышение тарифа? (ФОТО)

07.07.2017 / 10:53

Устранят ли мариупольские маршрутчики неисправности подвижного состава, чтобы оправдать повышение тарифа? (ФОТО)





В Мариуполе остался месяц до повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте и в маршрутках частных перевозчиков до 5 и 6 грн соответственно. Второй этап повышения тарифов на пассажирские перевозки запланирован на 1 августа. Данное решение было принято на заседании исполкома еще весной 2017 года. С того же времени частные перевозчики обязались устранить все неисправности подвижного состава, чтобы оправдать повышение тарифа. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Цифры говорят: «ЗА»

Так, по словам и.о.заместителя директора Департамента транспорта и связи Никиты Бирюкова, в марте было проверено 388 единиц подвижного состава как ТТУ, так и «маршрутчиков».

«После проверки было устранено 116 замечаний, из которых 104 – технические неисправности. В июне было проверено 325 единиц транспорта, выявлено 118 недостатков. В настоящее время 63 единицы находятся на капитальном ремонте, отстранены от работы 22 автобуса частных перевозчиков», - уточнил Никита Бирюков.

Он добавил, что замечания к перевозчикам всегда одни и те же - неудовлетворительное состояние салонов, отсутствие аптечек, зафиксирован также случай, когда отсутствовала страховка на транспортное средство. Замечания, полученные еще в марте, частные и коммунальные перевозчики должны были устранить до 30 июня.

По словам чиновников, подорожания проезда не избежать.

«Проезд до 6 гривен в маршрутках, скорее всего, будет повышаться, потому что перевозчики начали работать, они ремонтируют машины, их работа в этом направлении стала заметна уже после первого этапа повышения стоимости проезда», - отмечает Никита Бирюков.

Людей в Мариуполе возят как шахтеров

И все же, несмотря на статистику Департамента, у мариупольцев иная точка зрения. Жители недовольны ни культурой обслуживания, ни состоянием салонов маршруток. Пожалуй, именно перспектива повышения проезда до самого дорогого в Украине, натолкнула мариупольцев не только на создание нескольких петиций  по проблемам транспорта, но и объединения граждан в группу по контролю за транспортом в Facebook, где регулярно обновляется список «недобросовестных» маршруток. Общественники также сформировали Концепцию с требованиями к частным перевозчикам по обслуживанию пассажиров.

Жители Мариуполя и общественники убеждены – салоны автобусов как были грязными, с протертыми полами, дырками в стенах и потолке, так и остались. Немалое возмущение вызывают гонки на проспектах и нерегулярный график движения.

Так, один из представителей народного контроля в общественном транспорте признался MRPL.CITY, что на последней ежеквартальной проверке у многих перевозчиков обнаружил почти весь транспорт в плохом состоянии.

«Даже 5 грн платить за такие услуги в маршрутках много. Не думал, что такое количество транспорта в «убитом» состоянии! Сколько сидений грязных, засаленных, порванных, полы прогнившие, резина лысая до металлокорда, водители продолжают курить во время рейса и разговаривать по телефону, спидометры, наверное, у 90% не работают, тормоза скрипят, амортизаторы разбиты. А это все нарушение безопасности перевозок и транспортное средство нельзя эксплуатировать», - сказал он.

Мариуполец отметил, что городские маршрутки настолько грязны, как автобусы, которые перевозят шахтеров из шахты.

Маршрутка-призрак и полиция

К сожалению, при весенней и летней проверках транспорта частных перевозчиков не обошлось без инцидентов. Как рассказал депутат городского совета Дмитрий Забавин, одно время по Мариуполю курсировала маршрутка-призрак, состояние которой приводило пассажиров в ужас.

«Мы проверяли автобус, курсирующий по 153 маршруту, госномер АН 1045. Эту маршрутку-призрака несколько раз снимали с рейса и отправляли на ремонт, а она все ездила и ездила. Тогда нам пришлось привлечь полицию и только после этого машину удалось отправить на ремонт. Сейчас завершила работу комиссия по выдаче разрешений на перевозки в новом сезоне, но по факту можно сказать, что перевозчиками ничего не было сделано  для улучшения сервиса. Есть предприниматели, которые отозвались на наши замечания и что-то сделали, но таких немного, большинство просто проигнорировали наши требования», - рассказал Дмитрий Забавин.

Привлекать полицию во время общественных проверок доводилось не один раз. Во время июньского рейда водитель отказывался понимать, почему его не выпускают в рейс.

«Водитель просто не мог понять, почему его не выпускают на линию с технически неисправным авто и в шлепанцах! По Закону водители должны выглядеть опрятно, а не как дачники. И по правилам ПДД управлять транспортным средством в шлепанцах запрещено. Водители ТТУ выглядят намного аккуратнее и не пререкаются», - поделился один из представителей народного контроля.

А где GPS?

Советом общественных организаций Мариуполя была разработана Концепция с 15 требованиями к перевозчикам, она была направлена в городской совет. Дмитрий Забавин отметил, что частично ее требования выполняются, но вопрос повышения проезда в маршрутках до 6 грн при нынешней ситуации тупиковый.

«Ключевым моментом при поднятии тарифа было обязательство перевозчиков оборудовать автобусы GPS-навигацией до 1 августа. Сегодня нет даже этого. Очень много людей обращаются с жалобами на переполненные маршрутки и невозможность уехать. Между тем, согласно расчетам перевозчиков, по данным при утверждении тарифа, в автобусах за полрейса проезжает 15-20 пассажиров. Но это же неправда. На заседании исполкома 19 июля я буду ставить вопрос о том, что 6 гривен в маршрутке фактически не за что платить», - подчеркнул депутат.

По его словам, из-за того что не все перевозчики исполнили свои обязательства, возникла коллизия – повышать тариф для всех перевозчиков или ни для кого?

Что скажут пассажиры? И скажут ли?

У мариупольцев сегодня очень много вопросов и к частным перевозчикам и к исполкому. От жителей регулярно поступают жалобы на 108, 157, 123, 105, 211, 146, 24т и многим другим маршрутам. Некоторые даже предлагают провести акции протеста и митинги против повышения стоимости проезда. Но, как считает представитель народного контроля, жители смирятся и с 6 гривнами за один рейс.

«Люди побурчат-побурчат и будут платить 6 грн, потому что, как говорит 99%, «мы же ничего не можем изменить». Пассажиры пассивные, у многих одна мысль: «хоть бы доехать», не смотрят куда садятся, грязные или чистые сиденья, лишь бы сесть. А кто пытается писать или звонить в департамент транспорта, зачастую не получают конструктивного ответа», - считает мариуполец.

По его мнению, большего результата от частных перевозчиков можно было бы добиться при совместных проверках Департамента транспорта и связи с полицией на постоянной основе. Народные контролеры убеждены, что пока пассажиры молчат, перевозчик не узнает, что его клиенту не комфортно.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

07.07.2017


17:30   На Донетчине 11 депутатов не задекларировали свое имущество и доходы


17:26   Мариуполь на время музыкального фестиваля будут охранять с моря (ФОТО)


16:36   Двух рыбаков будут судить в Мариуполе за незаконный вылов рыбы на 250 тыс грн (ФОТО)


15:52   Переселенцам Донетчины могут отменить проверки на дому


15:51   Вниманию мариупольцев: с 11 до 12 июля часть Приморского района останется без воды


15:13   Спасатели Мариуполя получили оборудование от Немецкого общества международного сотрудничества (ФОТО)


14:39   На охрану мариупольского фестиваля заступило 900 полицейских, включая спецназ (ФОТО, ВИДЕО)


14:30   В Донецкой области частично возместят стоимость детских путевок


13:56   Попадет ли трасса под Мариуполем с разломом земляного полотна в план ремонта дорог области? (ФОТО)


13:19   Приложение полиции позволит мариупольцам контролировать местоположение своих детей (ВИДЕО)


12:45   Первая леди Украины передала спортсменам-паралимпийцам Донбасса спецоборудование (ФОТО)


12:37   В связи с проведением фестиваля коммунальный транспорт Мариуполя изменит режим работы


11:59   В нескольких мариупольских домах из-за ремонтных работ вечером отключат воду


11:35   Меркель и Трамп на встрече в Гамбурге обсудили конфликт на Донбассе


11:26   Станут ли мариупольские школы доступными для детей с особыми потребностями? (ВИДЕО)


10:53   Устранят ли мариупольские маршрутчики неисправности подвижного состава, чтобы оправдать повышение тарифа? (ФОТО)


10:20   На неподконтрольную Донетчину везли около 40 вагонов древесины на 1 млн грн (ФОТО)


10:14   Экс-тренер «Мариуполя» воспитал больше всех футболистов для сборной Украины


09:39   В Мариуполе ликвидировали масштабный пожар в жилом доме (ФОТО)


09:11   На Донетчине с начала года поступления единого взноса превысили 3 млрд гривен

Календарь
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
10.07.2017
17:23
Мариупольский ЦНАП начинает прием документов для получения загранпаспорта и ID-карт
16:21
Вниманию мариупольцев: с 11 до 12 июля часть Приморского района останется без воды
15:41
К Дню города в Мариуполе оборудуют терцентр для ветеранов по европейским стандартам (ФОТО)
15:03
В Мариуполе запускают бесплатную школу предпринимателей
14:25
ФК «Мариуполь» стартует в Украинской Премьер-лиге
13:50
После фестиваля коммунальные службы Мариуполя вывезли с «Песчанки» более 13 тонн мусора (ФОТО)
13:13
Безработный мариуполец хранил несколько видов наркотиков
12:32
Мариупольский фестиваль планируют сделать ежегодным по аналогу фестиваля Казантип
11:55
Мероприятия в рамках программы «Доступный Мариуполь» запланированы почти на 5 млн. грн
11:19
Киноленту о Мариуполе покажут в рамках киноакции «Донбасс Наш!»
10:46
До конца года в Мариуполе планируется установить 490 тепломеров на сумму более 65 млн грн
10:09
В Мариуполе депутаты Европарламента оценили социально-экономическую ситуацию и уровень безопасности в регионе (ФОТО)
09:35
В Мариуполе три дома из-за ремонтных работ будут без воды
09:05
На трасе под Мариуполем из-за лобового столкновения автомобилей погибли два человека (ФОТО)
Все новости
Новости Украины и Мира
10.07.2017
17:30 С начала года в Донецкой области выявлено почти 2500 пьяных водителей
16:41 Донецкий "Шахтер" огласил заявку на сезон УПЛ 2017/18
15:30 В июне в спецфонды области на ремонт дорог таможенники Донетчины направили почти 151 млн гривен
14:23 Кардинал из Ватикана посетит Донетчину и встретится с переселенцами
13:00 На Донетчине 40 участков площадью 6000 га включат в сеть природно-заповедных зон
11:37 СНБО сегодня планирует рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса
10:30 "Ситуация на Донбассе не забыта. Она на повестке дня", - генсек ООН
09:13 Гражданин Украины пытался провезти на неподконтрольную Донетчину 7 тыс. долларов и 13 тыс. рублей (ФОТО)
07.07.2017
17:30 На Донетчине 11 депутатов не задекларировали свое имущество и доходы
15:52 Переселенцам Донетчины могут отменить проверки на дому
14:30 В Донецкой области частично возместят стоимость детских путевок
12:45 Первая леди Украины передала спортсменам-паралимпийцам Донбасса спецоборудование (ФОТО)
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования