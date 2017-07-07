07.07.2017 / 10:14



Экс-тренер «Мариуполя» воспитал больше всех футболистов для сборной Украины Николай Павлов







Экс-тренер «Мариуполя», «Днепра» и «Ворсклы» Николай Павлов воспитал больше всего футболистов для сборной Украины. Как сообщает football.sport.ua, за время своей клубной работы специалист делегировал в главную команду страны сразу 19 дебютантов, передает ilich.in.ua.



На втором месте расположились экс-тренеры «Шахтера» Мирча Луческу и Валерий Яремченко, которые тренировали по 16 таких игроков. У Мирона Маркевича и Виктора Прокопенко – 15 футболистов, Валерия Лобановского – 12.



Лидером среди активно действующих наставников является Юрий Вернидуб (девять дебютантов). У Сергея Реброва — пять (за три года). Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека пока не воспитал ни одного сборника.