07.07.2017 / 09:05



Безопасность гостей мариупольского фестиваля полиция обеспечит уникальным оборудованием (ФОТО)















К началу музыкального фестиваля в Мариуполе полиция области получила уникальное современное оборудование. В рамках международного сотрудничества с посольством США правоохранителям были выделены 70 металлодетекторов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Новое оборудование поможет полицейским эффективно выполнять задания в зоне боевых действий – предотвращению утечки нелегального оружия, взрывоопасных предметов на территории области и за ее пределами, предупреждению терактов и обеспечению безопасности граждан в зоне АТО», - сказано в сообщении.

Данные металлодетекторы позволят на расстоянии до 30 см обнаружить боеприпасы, холодное оружие и другие опасные предметы, спрятанные среди личных вещей.

«Использование приборов намного ускорит процесс проверок на стоп-контролях и во время массовых мероприятий - футбольных матчах, концертах и прочее. В том числе металлодетекторы применят для обеспечения охраны публичного порядка на фестивале, который пройдет в Мариуполе 7-9 июля», - уточняют в полиции.