|
06.07.2017 / 17:28
Мариупольцев приглашают отпраздновать Ивана Купала
Городской дворец культуры приглашает мариупольцев и гостей города на праздник Ивана Купала, передает ilich.in.ua.
Как сообщает пресс-служба горсовета, жителей и гостей города ждет яркая культурно-развлекательная программа, мастер-классы народных умельцев, выступление лучших коллективов дома культуры. Также присутствующим расскажут о народных обрядах и традициях на Ивана Купала.
Мероприятие состоится 7 июля в 17.00 на площадке домов 50 и 52 по Морскому бульвару (бывший Комсомольский).