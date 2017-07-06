06.07.2017 / 17:28



Мариупольцев приглашают отпраздновать Ивана Купала

Городской дворец культуры приглашает мариупольцев и гостей города на праздник Ивана Купала, передает ilich.in.ua.



Как сообщает пресс-служба горсовета, жителей и гостей города ждет яркая культурно-развлекательная программа, мастер-классы народных умельцев, выступление лучших коллективов дома культуры. Также присутствующим расскажут о народных обрядах и традициях на Ивана Купала.