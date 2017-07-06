06.07.2017 / 17:07



Мариупольцев предупреждают о новом виде мошенничества: «у вашей сим-карты новый пользователь»



Полиция предупреждает мариупольцев о новых мошеннических схемах, когда остаться без всего накопленного можно, нажав всего одну кнопку или сообщив незнакомцу, на первый взгляд, незначительные цифры, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу правоохранителей региона. Вашему вниманию схема «дубликат сим-карты, привязанной к банковскому счету».

Один из случаев такого мошенничества произошел в Запорожье. Мать тяжело больного мальчика, которая приехала из зоны АТО, собирала средства на его лечение. Однажды женщина заметила, что у нее уже несколько часов отсутствует мобильная связь. Она позвонила на свой номер и услышала, что ее карта таки активна. На следующий день, после похода в банк, выяснилось, что все средства, которые удалось собрать, чтобы спасти сына, исчезли.

Полицейские выяснили, что украденные деньги были сняты в Мариуполе. Установили и женщину, которая была причастна к преступлению. Однако она оказалась лишь посредником. А организатор преступной схемы отбывает наказание на территории неподконтрольной Горловки.

Свои действия злоумышленники хорошо продумали. Все необходимые данные банковской карты мошенники знали с объявления о помощи. А накануне потерпевшей позвонил неизвестный, который, представившись журналистом, якобы для материла, уточнил детали о сборе средств. Кроме того, бедная мать вспомнила, что сама назвала неизвестному последние три цифры на обратной стороне карты.

Дальше - дело техники. Злоумышленники связались с его банком, после определенных операций сделали дубликат сим-карты. И сняли деньги без банковской карты. Полицейские предупреждают, чаще всего жертвами именно такого вида мошенничества становятся люди, которые сами нуждаются в помощи, или граждане, которые пытаются что-то продать через объявления в интернете.

В таких случаях правоохранители советуют использовать такие тарифные планы, которые предусматривают заключение контракта между компанией и абонентом. Чтобы все операции по изменению сим-карты проводить лично в отделении компании при предъявлении паспорта. Напомним, всего с начала года полицейскими Донетчины зарегистрировано 1080 фактов мошенничества. Как защититься от мошенников:

- не выкладывайте в открытом доступе свои персональные данные.

- Ни в коем случае не сообщайте конфиденциальную информацию (номер карты целиком, ПИН-код, код CVV) и содержание СМС сообщений (в том числе с одноразовыми паролями) от банка посторонним людям.

- Не проводите никаких манипуляций с финансами по телефону.

- не привязывайте финансовый номер к страницам в соцсетях.

- Немедленно заблокируйте вашу карточку в случае каких-либо сомнений.

- Используйте тарифные планы, при которых между оператором и клиентом заключается контракт, тогда все операции по изменению сим-карты будут проводиться лично в отделении компании при предъявлении паспорта.