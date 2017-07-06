06.07.2017 / 16:00



Мариупольский ЦПАУ готовится возобновить оформление биометрических загранпаспортов и ID-карт

В Центре админуслуг Мариуполя в ближайшее время заработают 6 точек обслуживания граждан по оформлению биометрических I D-карт. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Заместитель начальника ЦПАУ Наталья Белоконь уточнила, что в настоящее время уже подписан договор с новым провайдером, который будет обеспечивать работу оборудования, обеспечивающего выдачу биометрических загранпаспортов и ID-карт.

В настоящее время ведётся подключение оборудования. О дате начала обслуживания граждан будет сообщено сразу после полной технической готовности ЦПАУ.

Наталья Белоконь уточнила, что выдача документов была приостановлена в апреле, в связи с проведением следственных действий СБУ относительно прежнего провайдера, сотрудничавшего с Центом админуслуг.

Заместитель начальника ЦПАУ отметила, что имеющееся в наличие оборудование позволяет обслуживать до 6 человек каждые 30 минут.