06.07.2017 / 14:12



Пляж Песчанка в Мариуполе во время музыкального фестиваля будет открыт для отдыхающих (ВИДЕО)

Во время проведения мариупольского музыкального фестиваля "MRPL City 2017" пляж поселка Песчаный будет открыт для посещения отдыхающих. Доступ для любителей позагорать будет ограничен на территорию протяженностью всего 300 метров.

Об этом в программе «Мариуполь - online» на телеканале Мариупольское ТВ, сообщил управляющий делами исполкома Александр Кочурин, передает MRPL.CITY.

Отвечая на вопрос телезрителя в прямом эфире, он рассказал, что фестиваль будет проводиться на территории пляжа протяженностью 300 метров и сюда доступ отдыхающих будет ограничен. Вход на фестиваль будет осуществляться по билетам. Остальное побережье Песчанки будет открыто для курортников.

«Протяженность пляжа Песчаный более километра, под фестиваль отводится территория протяженностью 300 метров. Остальная территория свободна для посещения. Но на период проведения фестиваля, на эти три дня - 7, 8 и 9 эта территория будет ограничена», - пояснил Александр Кочурин.

Следует уточнить, что общая протяженность пляжа Песчаный, согласно карте Google, составляет 2100 метров. Под проведение музыкального фестиваля будет перекрыт доступ на пляж от кафе «Бригантина» до кафе «Дельфин».

Также на период проведения фестиваля для удобства передвижения гостей и во избежание ДТП на поселок Песчаный будет ограничено движение транспорта, а проезжая часть станет пешеходной зоной.