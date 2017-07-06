06.07.2017 / 13:00



В оказании материальной помощи в Мариуполе отдают предпочтение онкобольным, детям и погорельцам

Преимущество в предоставлении материальной помощи в Мариуполе получат онкобольные, дети и погорельцы. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Так, поступило семь обращений из разных районов города от жителей, которые пострадали от пожаров. Вместе с тем у комиссии по предоставлению помощи возникли сомнения насчет точности данных за стоимость стройматериалов в нескольких обращениях.

«Если погорелец просит деньги на приобретение 2000 штук шлакоблока для ремонта сгоревшей крыши, и при этом проживает в части дома, которая не пострадала, площадью 70 кв. м, надо еще подумать, предоставлять ему бюджетные средства или их следует отдать тем лицам, которые больше нуждаются», - объяснила депутат Лилия Тихонова.

Комиссия предоставила 10 000 гривен на приобретение стройматериалов и 10 000 гривен на покупку техники пенсионерке, чья квартира загорелась от неисправной электропроводки. При этом ЖЭК должен будет выполнить ремонт своими силами.

Кроме того, мариупольцы подали 62 обращения, в том числе и за 2016 год, с просьбой помочь в лечении. Преимущественно помощь просили люди, страдающие онкологическими заболеваниями. На средства города девятилетнему мальчику приобрели два слуховых аппарата.