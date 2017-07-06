06.07.2017 / 11:52



Обеспечивать безопасность на мариупольском фестивале будут полиция, Нацгвардия и охранная компания

Во время мариупольского музыкального фестиваля "MRPL City 2017" будут применены все меры предосторожности, чтобы гости фестиваля чувствовали себя в безопасности. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Безопасность во время фестиваля будут обеспечивать патрули Национальной полиции и Национальной гвардии, а также специальная охранная компания, которая будет задействована в VIP-зоне и зоне, где будут располагаться артисты.

«На входе в фестивальную зону будет располагаться группа охранников, в число которых входят и мужчины, и женщины. Они будут проверять сумки на наличие еды, спиртных напитков и наркотических средств. Также они имеют право не пропускать на фестиваль пьяных людей, тех, у кого нет билета, а также тех, кто вызывает подозрение. Таких в обязательном порядке будут прорабатывать через базу данных, не значатся ли они в розыске, были ли судимы за тяжкие преступления. Кроме того, сотрудники охранных групп на входе всех будут просить снять очки — для обязательной фиксации лиц», - рассказывает глава службы безопасности агентства "FishCanFly" Михаил Турчин.

Также он добавляет, что при входе на фестиваль всех будут пропускать через рамки металлодетекторов. А по всей зоне фестиваля будут находиться камеры наблюдения.

«Всех дебоширов, людей в сильном алкогольном опьянении, а также лиц, ведущих себя подозрительно — будут вывозить за территорию феста», - добавляет Михаил Турчин.