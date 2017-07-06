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06.07.2017 / 11:16
Мариупольский спортсмен побил собственный рекорд и записал видео в поддержку раненых детей (ВИДЕО)
Спортсмен из Мариуполя в рамках флешмоба #ЯверюЯсмогу побил собственный рекорд и записал видео в поддержку раненых детей Донбасса, передает ilich.in.uaсо ссылкой на пресс-службу Гуманитарного штаба.
В 2008 году в столкновении с преступником Антон получил сложную огнестрельную травму. Врачам пришлось ампутировать ему левую ногу.
Но Антон не сдался. Он занялся спортом и стал двукратным чемпионом Европы и победителем Кубка мира среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
На одной из тренировок спортсмен решил побить собственный рекорд и поднял штангу весом в 240 кг. Он сделал это в знак поддержки раненых детей Донбасса. Чтобы на собственном примере показать: сила духа и вера в себя способны творить чудеса.
«Мы приглашаем раненых деток из Донбасса принять участие в нашем флешмобе и поделиться своими успехами в реабилитации. А также всех неравнодушных взрослых, готовых поддержать детей и присоединится к акции. Снимайте свои видео и делитесь ими в соцсеятх», - обращаются ко всем желающим организаторы проекта.
Чтобы ролики легко находились, используйте хештеги #ЯверюЯсмогу #ГуманитарныйШтабРинатаАхметова.
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