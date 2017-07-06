06.07.2017 / 11:16



Мариупольский спортсмен побил собственный рекорд и записал видео в поддержку раненых детей (ВИДЕО)







Спортсмен из Мариуполя в рамках флешмоба #ЯверюЯсмогу побил собственный рекорд и записал видео в поддержку раненых детей Донбасса, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу Гуманитарного штаба.

В 2008 году в столкновении с преступником Антон получил сложную огнестрельную травму. Врачам пришлось ампутировать ему левую ногу.

Но Антон не сдался. Он занялся спортом и стал двукратным чемпионом Европы и победителем Кубка мира среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

На одной из тренировок спортсмен решил побить собственный рекорд и поднял штангу весом в 240 кг. Он сделал это в знак поддержки раненых детей Донбасса. Чтобы на собственном примере показать: сила духа и вера в себя способны творить чудеса.

«Мы приглашаем раненых деток из Донбасса принять участие в нашем флешмобе и поделиться своими успехами в реабилитации. А также всех неравнодушных взрослых, готовых поддержать детей и присоединится к акции. Снимайте свои видео и делитесь ими в соцсеятх», - обращаются ко всем желающим организаторы проекта.