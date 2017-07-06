06.07.2017 / 10:42



Повышать тариф на водоснабжение, не повышая качество – необоснованно, - городской голова Мариуполя

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко считает, что тарифы на водоснабжение и водоотведение для жителей города необоснованны, передает ilich.in.ua со ссылкой на «До ТеБе».

«Когда мы использовали воду из Северского Донца, уровень примесей был 9%. Сегодня - из Старо-Крымского водохранилища - 23%. Эта вода не только для питания непригодна, с ней и душ принять сложно», - отметил он.

По словам мэра, анонсированное повышение тарифов на водоснабжение необоснованно.