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06.07.2017 / 10:42
Повышать тариф на водоснабжение, не повышая качество – необоснованно, - городской голова Мариуполя
Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко считает, что тарифы на водоснабжение и водоотведение для жителей города необоснованны, передает ilich.in.ua со ссылкой на «До ТеБе».
«Когда мы использовали воду из Северского Донца, уровень примесей был 9%. Сегодня - из Старо-Крымского водохранилища - 23%. Эта вода не только для питания непригодна, с ней и душ принять сложно», - отметил он.
По словам мэра, анонсированное повышение тарифов на водоснабжение необоснованно.
"Мариупольцы итак платят по цене питьевой за фактически непитьевую воду. Куда повышать тариф, если не повышается качество? Мы находимся в зависимости от КП "Вода Донбасса". И мне бы очень хотелось, чтобы водоснабжением со Старо-Крымского водохранилища занимался наш местный "Водоканал". Тогда мы могли бы сами регулировать стоимость воды. Рассматривали возможность брать воду и с Павлопольского водохранилища, чтобы смешивать ее и получать высокое качество", - отметил Вадим Бойченко.