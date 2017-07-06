06.07.2017 / 10:09



Датская группа по разминированию провела в мариупольской школе тренинг по противоминной безопасности

В Мариупольской общеобразовательной школе I-III ступеней №47 состоялась встреча воспитанников пришкольного лагеря «Дружба» с представителем Датской группы по разминированию, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-служба горсовета, для детей провели тренинг по противоминной безопасности - ученики пообщались с гостем, просмотрели информационный мультфильм о минной безопасности и яркую информационную презентацию.