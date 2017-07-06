06.07.2017 / 09:39



Налоговики пресекли продажу на территории Мариуполя фальсифицированного топлива (ФОТО)



















Сотрудники налоговой милиции Донецкой области и спецподразделения “Фантом” совместно со Службой безопасности Украины и прокуратурой разоблачили группу лиц, которые изготавливали и продавали на территории Мариуполя фальсифицированные горюче-смазочные материалы, передает ilich.in.ua со ссылкой на Цензор.НЕТ.



«На территории одного из предприятий группой лиц было организовано подпольное производство фальсифицированного топлива. ГСМ продавались через подконтрольных злоумышленникам лиц на территории Мариуполя», - говорится в сообщении.



В результате шести обысков, проведенных по местам изготовления, хранения и продажи топлива были обнаружены и изъяты около 45 тонн нефтепродуктов стоимостью более миллиона гривен.



В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.



Следственные действия продолжаются.