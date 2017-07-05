05.07.2017 / 17:01



«Стратегию развития Мариуполя 2021» презентовали на всеукраинском форуме (ФОТО)















В Киеве, в рамках всеукраинской инициативы «Города солидарности», презентовали Стратегию развития Мариуполя.

Об этом в соцсетях сообщил директор Фонда развития Мариуполя Юрий Кампов, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Находимся на форуме «Город солидарности», который организовывает UNHCR при участии Мариупольского городского совета, и на котором Мариуполь поделится своим опытом реализации проектов, связанных с вопросами переселенцев, презентует Стратегию развития «Мариуполь: Стратегия 2021», - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Мариупольского городского совета, участниками круглого стола стали не только мэр Вадим Бойченко с представителями городской власти, но и глава офиса ООН в Мариуполе Дину Липкану, представители посольств и Евросоюза, Киева, Славянска, Херсона, Коростень, Полтавы и международных организаций.

Целью встречи стал обмен идеями и опытом по интеграции переселенцев в общество, а также создание сети городов, где внутренне перемещенным лицам помогут найти новый дом.

По словам Вадима Бойченко, страна должна была консолидировать свои усилия и объединиться, чтобы переселенцы смогли почувствовать поддержку. Но общество оказалось к этому не готовым.

«Искренне рад, что заложенная год назад в Мариуполе традиция, вышла на всеукраинский уровень. Благодарен каждому, кто решил присоединиться к общей инициативе агентства по делам беженцев и Мариуполя. Чем больше будет толерантных и солидарных людей, тем крепче будет наше общество», - сказал Вадим Бойченко.

Как отметил представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу, Мариуполь, принявший 100 тыс. переселенцев стал первым городом, который в сложившейся ситуации увидел не проблему, но перспективу.

«Руководство города имеет четкий план интеграции переселенцев, выполняет его и достигает результатов. За год город посетили много иностранных гостей, и все увидели, насколько быстро развивается город и община. Реализовано много проектов и они работают. В том числе и по строительству социального жилья», - подчеркнул Пабло Матеу.

Всего, по словам заместителя министра по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ Георгия Туки, в Украине статус переселенца имеют 1 млн 630 тыс. граждан. И порядка 80% из них наиболее остро стоит проблема жилья.