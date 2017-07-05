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05.07.2017 / 16:27
С начала года в Кальмиусском районе произошла треть зафиксированных в Мариуполе пожаров
С начала года на территории Мариуполя произошло 334 пожара. Как сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, больше всего (112) пожаров зафиксировано в Кальмиусском районе города, меньше всего (12) в Мангуше, передает ilich.in.ua.
Большинство из случившихся возгораний не имеют уголовных признаков и находятся вне компетенции полиции. Чего не скажешь о 20, по которым были возбуждены уголовные производства. Из них 6 - умышленные, еще 13 произошли в результате пренебрежения требованиями пожарной безопасности.
В ведомстве отмечают, что полицейские и сотрудники ГСЧС регулярно посещают квартиры граждан с профилактическими беседами, разрабатывают и распространяют информационные листовки, содержащие основные правила обращения с домашними приборами. В первую очередь, внимание уделяется социально незащищенным категориям граждан и неблагонадежным семьям.