05.07.2017 / 16:27



С начала года в Кальмиусском районе произошла треть зафиксированных в Мариуполе пожаров

С начала года на территории Мариуполя произошло 334 пожара. Как сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, больше всего (112) пожаров зафиксировано в Кальмиусском районе города, меньше всего (12) в Мангуше, передает ilich.in.ua.

Большинство из случившихся возгораний не имеют уголовных признаков и находятся вне компетенции полиции. Чего не скажешь о 20, по которым были возбуждены уголовные производства. Из них 6 - умышленные, еще 13 произошли в результате пренебрежения требованиями пожарной безопасности.