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05.07.2017 / 15:55

Спасатели призывают мариупольцев соблюдать на пляжах правила безопасности

На мариупольских пляжах в течение последней недели резко возросло количество отдыхающих, в связи с чем увеличилось и количество обращений к сотрудникам спасательной аварийно-водолазной службы городского совета, которые дежурят на пляжах ежедневно с 8:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«За прошедшую неделю в будни средняя посещаемость пляжей составила 16 000 человек, а в выходные - 28 000», - отметил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя Александр Татай.

Александр Татай рассказал, что сегодня на территории города работают 3 спасательные станции: на Левобережном и Центральном пляжах, и в поселке Песчаное. Патрули спасателей выполняют свои обязанности как в море на катерах, так и в пешем режиме вдоль пляжей города, оказывая помощь гражданам, и предупреждая чрезвычайные ситуации. Но в случае, если необходима срочная помощь, а горноспасателей нет в поле зрения, к ним можно обратиться по телефону 0629-34-90-45 и сигнал будет передан ближайшей бригаде спасательной аварийно-водолазной службы.

Спасатели напоминают правила поведения на пляжах:
ЗАПРЕЩЕНО:
- заплывать за сигнальные буи, ограждающие зону купания;
- прыгать в воду с пирсов, волнорезов и других гидротехнических сооружений;
- распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;
- оставлять у водоем детей до 12 лет без присмотра взрослых;
- купаться на матрасах;
- подплывать близко к моторным судов и других плавсредств.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- отдыхающим пожилого возраста находиться на солнце с 11:00 и до 16:00.
- людям, которые не умеют плавать, пользоваться средствами развлечения на воде - катамаранах, лодках, матрасами и автомобильными камерами.
Александр Татай подчеркнул, что не надо оставлять детей одних в воде и находиться в море в состоянии алкогольного опьянения. А для обеспечения общественного правопорядка и ради спасения людей спасатели сотрудничают с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями города.

  
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