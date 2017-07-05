05.07.2017 / 15:55



Спасатели призывают мариупольцев соблюдать на пляжах правила безопасности

На мариупольских пляжах в течение последней недели резко возросло количество отдыхающих, в связи с чем увеличилось и количество обращений к сотрудникам спасательной аварийно-водолазной службы городского совета, которые дежурят на пляжах ежедневно с 8:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«За прошедшую неделю в будни средняя посещаемость пляжей составила 16 000 человек, а в выходные - 28 000», - отметил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя Александр Татай.

Александр Татай рассказал, что сегодня на территории города работают 3 спасательные станции: на Левобережном и Центральном пляжах, и в поселке Песчаное. Патрули спасателей выполняют свои обязанности как в море на катерах, так и в пешем режиме вдоль пляжей города, оказывая помощь гражданам, и предупреждая чрезвычайные ситуации. Но в случае, если необходима срочная помощь, а горноспасателей нет в поле зрения, к ним можно обратиться по телефону 0629-34-90-45 и сигнал будет передан ближайшей бригаде спасательной аварийно-водолазной службы.