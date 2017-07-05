05.07.2017 / 15:17



Поезд Мариуполь-Харьков продлен до станции Бахмут

С 6 июля «Укрзализныця» вводит курсирование поезда № 195/196 Мариуполь - Харьков, который для удобства жителей региона продлен до станции Бахмут. Теперь из Мариуполя можно добраться по железной дороге до Бахмута без пересадок. На первый рейс уже выкуплено более 90% билетов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Поезд № 195/196 Мариуполь - Харьков - Бахмут будет отправляться из Мариуполя с 6 июля через день по четным датам в 20:08, прибывать в Харьков на следующее утро в 9:03, а в 9:51 будет отправляться до станции Бахмут. Прибытие в Бахмут в 14:25. Обратно из Бахмута поезд будет отправляться в 15:25, прибытие в Харьков в 19:48, после чего отправится из Харькова в 20:25 и прибудет в Мариуполь в 08:49», - говорится в сообщении.

Поезд в составе 16 купейных и плацкартных вагонов будет курсировать через станции Волноваха, Камыш-Заря, Федоровка, Запорожье-1, Синельниково-1, Харьков-Пассажирский, Змиев, Балаклея, Изюм, Лиман.