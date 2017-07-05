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Главная / Лента новостей / Эко-дендропарк Мариуполя «потерял» более 5 тыс. растений (ФОТО)

05.07.2017 / 14:46

Эко-дендропарк Мариуполя «потерял» более 5 тыс. растений (ФОТО)









Эко-дендропарк, расположенный в Приморском районе Мариуполя, передан новому владельцу с потерями, которые насчитывают 5343 растения. Сейчас распознать среди деревьев и кустарников дендропарк практически невозможно, лишь ярким пятном выделяется розарий, который стал излюбленным местом для любителей селфи и фотосессий. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Идея по созданию в центральной части Приморского парка эко-дендропарка возникла в 2015 году. Тогда данный участок находился на балансе ДК «Молодёжный». В мае 2017 года парк был передан на баланс «Зеленстроя», а проект по созданию дендропарка так и не был реализован. При передаче выяснилось, что из 11 024 растений неудавшегося дендропарка на баланс было передано только 5678 выживших растений.

По словам представителей бывшего руководства ДК «Молодёжный» в 2015 году в парке было высажено 10000 роз, 650 кустов можжевельника, около 180 платанов, 80 берез и более 100 елок.

В настоящее время на баланс «Зеленстроя», по словам главного бухгалтера коммунального предприятия Натальи Кудрявцевой, принято 5000 кустов роз стоимостью 86,10 грн за штуку, 521 куст можжевельника различных пород стоимостью от 680 грн до 2500 грн за единицу, платаны в списке передачи отсутствуют, 43 берёзы стоимостью 909,30 грн и 114 ёлок, по цене от 2055 грн до 3167 грн.

Напомним, что ландшафтный эко–дендропарк должен был состоять из трех основных зон. В классической зоне планировалось установить садово-парковую мебель и выложить фэмами аллею. В спортивной зоне должны были проложить велодорожки, установить тренажеры, площадки для настольных игр. В зеленой зоне, где расположено поле роз, между деревьев, кустарников и цветов с подведенным капельным орошением хотели расположить дорожки из гравия и дикого камня.

Но проект, в прямом смысле, увял, когда большая часть растений погибла, после чего в ДК "Молодёжный" сменилось руководство, курировавшее создание дендропарка.

  
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