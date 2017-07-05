05.07.2017 / 14:09



За толерантность по отношению к переселенцам Мариуполь получил символ «Город Солидарности» (ФОТО)











В рамках всеукраинской инициативы «Города солидарности» в Киеве, во время которой Мариуполь и другие города Украины обменяются опытом того, как разрабатываются программы для интеграции переселенцев, Мариуполь получил символ «Город Солидарности».



Вручил символ городскому голове Мариуполя Вадиму Бойченко представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Вадим Бойченко получил его, как первый руководитель города, который уже год работает в рамках Меморандума и абсолютной толерантности по отношению к переселенцам.