05.07.2017 / 13:30



67-летний мариуполец преодолел 100 км на Киевском Ультрамарафоне (ФОТО)







Представитель Мариуполя принял участие в Первом Киевском Ультрамарафоне. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«В течение ночи 70 спортсменов преодолевали дистанцию протяженностью 100 км. Среди них был и мариуполец Валерий Баженов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Баженов преодолел 100 км за 13 часов 33 минуты. Признается, что для него эта дистанция была тяжелой, но он осуществил свою мечту - несмотря ни на что добрался до финиша.