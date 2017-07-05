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05.07.2017 / 13:30
67-летний мариуполец преодолел 100 км на Киевском Ультрамарафоне (ФОТО)
Представитель Мариуполя принял участие в Первом Киевском Ультрамарафоне. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.
«В течение ночи 70 спортсменов преодолевали дистанцию протяженностью 100 км. Среди них был и мариуполец Валерий Баженов», - говорится в сообщении пресс-службы.
Баженов преодолел 100 км за 13 часов 33 минуты. Признается, что для него эта дистанция была тяжелой, но он осуществил свою мечту - несмотря ни на что добрался до финиша.
Отметим, что в этом году Валерию исполнилось 67, более 40 лет он занимается спортом. Никогда не сидит на месте и много путешествует. Сейчас знает 8 языков и готов изучать еще.