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05.07.2017 / 12:50
Мариупольцам напомнили, как попасть на музыкальный фестиваль (ФОТО)
Организаторы мариупольского музыкального фестиваля "MRPL City 2017" напомнили о том, как добраться до мероприятия, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
"До главного музыкального события Приазовья осталось несколько дней и для нас важно, чтобы каждый гость нашего опен-эйра смог комфортно до нас добраться. Напоминаем, что от Торгового флота Донбасса до территории фестиваля с 06:00 до 00:00 будут курсировать бесплатные регулярные автобусы для участников нашего fest'a", — рассказал исполнительный продюсер концертного агентства "FishCanFly" Владимир Бригинец.
Он подчеркнул, что до ТФД можно добраться следующими маршрутными средствами:
2 (ТФД - к-т "Азовсталь")
4 (ТФД - Драмтеатр)
4а (ТФД - Драмтеатр)
8 (ТФД - 17, 18 ЖМР)
10 (ТФД - Ж/Д вокзал)
13 (ТФД - Кальмиусский район)
13 (п. Песчанка - ЖМР Западный)
111 (п. Песчанка - ЖМР Западный)
118 (п. Песчанка - Курчатова)
154 (п. Песчанка - 17, 18 ЖМР).
Для владельцев авто ближайшие парковки частного транспорта расположены у ТЦ «Эпицентр» и ТЦ «Амстор», а от станции АС-2 до ТФД будет курсировать регулярный платный автобус.
Как отмечают организаторы, интервал движения представленного транспорта зависит от наполнения автобусов.