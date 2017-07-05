05.07.2017 / 12:50



Мариупольцам напомнили, как попасть на музыкальный фестиваль (ФОТО)

Организаторы мариупольского музыкального фестиваля "MRPL City 2017" напомнили о том, как добраться до мероприятия, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

"До главного музыкального события Приазовья осталось несколько дней и для нас важно, чтобы каждый гость нашего опен-эйра смог комфортно до нас добраться. Напоминаем, что от Торгового флота Донбасса до территории фестиваля с 06:00 до 00:00 будут курсировать бесплатные регулярные автобусы для участников нашего fest'a", — рассказал исполнительный продюсер концертного агентства "FishCanFly" Владимир Бригинец.

Он подчеркнул, что до ТФД можно добраться следующими маршрутными средствами:

2 (ТФД - к-т "Азовсталь")

4 (ТФД - Драмтеатр)

4а (ТФД - Драмтеатр)

8 (ТФД - 17, 18 ЖМР)

10 (ТФД - Ж/Д вокзал)

13 (ТФД - Кальмиусский район)

13 (п. Песчанка - ЖМР Западный)

111 (п. Песчанка - ЖМР Западный)

118 (п. Песчанка - Курчатова)

154 (п. Песчанка - 17, 18 ЖМР).

Для владельцев авто ближайшие парковки частного транспорта расположены у ТЦ «Эпицентр» и ТЦ «Амстор», а от станции АС-2 до ТФД будет курсировать регулярный платный автобус.