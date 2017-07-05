05.07.2017 / 12:19



ФК «Мариуполь»: расписание матчей Премьер-лиги сезона-2017/18

Футбольный клуб «Мариуполь» стал одним из новичков среди участников Премьер-лиги сезона-2017/18. Как сообщает sport.bigmir.net, расписание матчей украинской Премьер-лиги сезона-2017/18 выглядит следующим образом:

1-й тур

16.07.2017 Ворскла – Шахтер

16.07.2017 Динамо – Черноморец

16.07.2017 Заря – Сталь

16.07.2017 Карпаты – Зирка

16.07.2017 ФК Александрия – Олимпик

16.07.2017 ФК Мариуполь – Верес

2-й тур

22.07.2017 Верес – ФК Александрия

22.07.2017 Заря – ФК Мариуполь

22.07.2017 Зирка – Олимпик

22.07.2017 Карпаты – Ворскла

22.07.2017 Черноморец – Сталь

22.07.2017 Шахтер – Динамо

3-й тур

29.07.2017 Ворскла – Зирка

29.07.2017 Динамо – Карпаты

29.07.2017 Олимпик – Верес

29.07.2017 Сталь – Шахтер

29.07.2017 ФК Александрия – Заря

29.07.2017 ФК Мариуполь – Черноморец

4-й тур

05.08.2017 Ворскла – Динамо

05.08.2017 Заря – Олимпик

05.08.2017 Зирка – Верес

05.08.2017 Карпаты – Сталь

05.08.2017 Черноморец – ФК Александрия

05.08.2017 Шахтер – ФК Мариуполь

5-й тур

12.08.2017 Верес – Заря

12.08.2017 Динамо – Зирка

12.08.2017 Олимпик – Черноморец

12.08.2017 Сталь – Ворскла

12.08.2017 ФК Александрия – Шахтер

12.08.2017 ФК Мариуполь – Карпаты

6-й тур

19.08.2017 Ворскла – ФК Мариуполь

19.08.2017 Динамо – Сталь

19.08.2017 Зирка – Заря

19.08.2017 Карпаты – ФК Александрия

19.08.2017 Черноморец – Верес

19.08.2017 Шахтер – Олимпик

7-й тур

26.08.2017 Верес – Шахтер

26.08.2017 Заря – Черноморец

26.08.2017 Олимпик – Карпаты

26.08.2017 Сталь – Зирка

26.08.2017 ФК Александрия – Ворскла

26.08.2017 ФК Мариуполь – Динамо

8-й тур

09.09.2017 Ворскла – Олимпик

09.09.2017 Динамо – ФК Александрия

09.09.2017 Зирка – Черноморец

09.09.2017 Карпаты – Верес

09.09.2017 Сталь – ФК Мариуполь

09.09.2017 Шахтер – Заря

9-й тур

16.09.2017 Верес – Ворскла

16.09.2017 Заря – Карпаты

16.09.2017 Олимпик – Динамо

16.09.2017 ФК Александрия – Сталь

16.09.2017 ФК Мариуполь – Зирка

16.09.2017 Черноморец – Шахтер

10-й тур

23.09.2017 Ворскла – Заря

23.09.2017 Динамо – Верес

23.09.2017 Зирка – Шахтер

23.09.2017 Карпаты – Черноморец

23.09.2017 Сталь – Олимпик

23.09.2017 ФК Мариуполь – ФК Александрия

11-й тур

29.09.2017 Верес – Сталь

29.09.2017 Заря – Динамо

29.09.2017 Олимпик – ФК Мариуполь

29.09.2017 ФК Александрия – Зирка

29.09.2017 Черноморец – Ворскла

29.09.2017 Шахтер – Карпаты

12-й тур

14.10.2017 Верес – ФК Мариуполь

14.10.2017 Зирка – Карпаты

14.10.2017 Олимпик – ФК Александрия

14.10.2017 Сталь – Заря

14.10.2017 Черноморец – Динамо

14.10.2017 Шахтер – Ворскла

13-й тур

21.10.2017 Ворскла – Карпаты

21.10.2017 Динамо – Шахтер

21.10.2017 Олимпик – Зирка

21.10.2017 Сталь – Черноморец

21.10.2017 ФК Александрия – Верес

21.10.2017 ФК Мариуполь – Заря

14-й тур

29.10.2017 Верес – Олимпик

29.10.2017 Заря – ФК Александрия

29.10.2017 Зирка – Ворскла

29.10.2017 Карпаты – Динамо

29.10.2017 Черноморец – ФК Мариуполь

29.10.2017 Шахтер – Сталь

15-й тур

04.11.2017 Верес – Зирка

04.11.2017 Динамо – Ворскла

04.11.2017 Олимпик – Заря

04.11.2017 Сталь – Карпаты

04.11.2017 ФК Александрия – Черноморец

04.11.2017 ФК Мариуполь – Шахтер

16-й тур

18.11.2017 Ворскла – Сталь

18.11.2017 Заря – Верес

18.11.2017 Зирка – Динамо

18.11.2017 Карпаты – ФК Мариуполь

18.11.2017 Черноморец – Олимпик

18.11.2017 Шахтер – ФК Александрия

17-й тур

25.11.2017 Верес – Черноморец

25.11.2017 Заря – Зирка

25.11.2017 Олимпик – Шахтер

25.11.2017 Сталь – Динамо

25.11.2017 ФК Александрия – Карпаты

25.11.2017 ФК Мариуполь – Ворскла

18-й тур

02.12.2017 Ворскла – ФК Александрия

02.12.2017 Динамо – ФК Мариуполь

02.12.2017 Зирка – Сталь

02.12.2017 Карпаты – Олимпик

02.12.2017 Черноморец – Заря

02.12.2017 Шахтер – Верес

19-й тур

09.12.2017 Верес – Карпаты

09.12.2017 Заря – Шахтер

09.12.2017 Олимпик – Ворскла

09.12.2017 ФК Александрия – Динамо

09.12.2017 ФК Мариуполь – Сталь

09.12.2017 Черноморец – Зирка

20-й тур

17.02.2018 Ворскла – Верес

17.02.2018 Динамо – Олимпик

17.02.2018 Зирка – ФК Мариуполь

17.02.2018 Карпаты – Заря

17.02.2018 Сталь – ФК Александрия

17.02.2018 Шахтер – Черноморец

21-й тур

24.02.2018 Верес – Динамо

24.02.2018 Заря – Ворскла

24.02.2018 Олимпик – Сталь

24.02.2018 ФК Александрия – ФК Мариуполь

24.02.2018 Черноморец – Карпаты

24.02.2018 Шахтер – Зирка

22-й тур

03.03.2018 Ворскла – Черноморец

03.03.2018 Динамо – Заря

03.03.2018 Зирка – ФК Александрия

03.03.2018 Карпаты – Шахтер

03.03.2018 Сталь – Верес

03.03.2018 ФК Мариуполь – Олимпик

К слову, украинская Премьер-лига сезона 2017/18 - это10-й розыгрыш в истории Премьер-лиги, основанной в 2008 году и 26-й розыгрыш чемпионата Украины, основанного в 1992 году.

Сезон начнется 12 августа 2017 года. Первый этап чемпионата завершится 3 марта 2018 года. Вторая часть турнира начнется 10 марта 2018 года и завершится 19 мая 2018 года.

Новыми участниками турнира стали «Верес» и ФК «Мариуполь».