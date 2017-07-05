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Главная / Лента новостей / ФК «Мариуполь»: расписание матчей Премьер-лиги сезона-2017/18

05.07.2017 / 12:19

ФК «Мариуполь»: расписание матчей Премьер-лиги сезона-2017/18

Футбольный клуб «Мариуполь» стал одним из новичков среди участников Премьер-лиги сезона-2017/18. Как сообщает sport.bigmir.net, расписание матчей украинской Премьер-лиги сезона-2017/18 выглядит следующим образом:

1-й тур

16.07.2017 Ворскла – Шахтер
16.07.2017 Динамо – Черноморец
16.07.2017 Заря – Сталь
16.07.2017 Карпаты – Зирка
16.07.2017 ФК Александрия – Олимпик
16.07.2017 ФК Мариуполь – Верес

2-й тур

22.07.2017 Верес – ФК Александрия
22.07.2017 Заря – ФК Мариуполь
22.07.2017 Зирка – Олимпик
22.07.2017 Карпаты – Ворскла
22.07.2017 Черноморец – Сталь
22.07.2017 Шахтер – Динамо

3-й тур

29.07.2017 Ворскла – Зирка
29.07.2017 Динамо – Карпаты
29.07.2017 Олимпик – Верес
29.07.2017 Сталь – Шахтер
29.07.2017 ФК Александрия – Заря
29.07.2017 ФК Мариуполь – Черноморец

4-й тур

05.08.2017 Ворскла – Динамо
05.08.2017 Заря – Олимпик
05.08.2017 Зирка – Верес
05.08.2017 Карпаты – Сталь
05.08.2017 Черноморец – ФК Александрия
05.08.2017 Шахтер – ФК Мариуполь

5-й тур

12.08.2017 Верес – Заря
12.08.2017 Динамо – Зирка
12.08.2017 Олимпик – Черноморец
12.08.2017 Сталь – Ворскла
12.08.2017 ФК Александрия – Шахтер
12.08.2017 ФК Мариуполь – Карпаты

6-й тур

19.08.2017 Ворскла – ФК Мариуполь
19.08.2017 Динамо – Сталь
19.08.2017 Зирка – Заря
19.08.2017 Карпаты – ФК Александрия
19.08.2017 Черноморец – Верес
19.08.2017 Шахтер – Олимпик

7-й тур

26.08.2017 Верес – Шахтер
26.08.2017 Заря – Черноморец
26.08.2017 Олимпик – Карпаты
26.08.2017 Сталь – Зирка
26.08.2017 ФК Александрия – Ворскла
26.08.2017 ФК Мариуполь – Динамо

8-й тур

09.09.2017 Ворскла – Олимпик
09.09.2017 Динамо – ФК Александрия
09.09.2017 Зирка – Черноморец
09.09.2017 Карпаты – Верес
09.09.2017 Сталь – ФК Мариуполь
09.09.2017 Шахтер – Заря

9-й тур

16.09.2017 Верес – Ворскла
16.09.2017 Заря – Карпаты
16.09.2017 Олимпик – Динамо
16.09.2017 ФК Александрия – Сталь
16.09.2017 ФК Мариуполь – Зирка
16.09.2017 Черноморец – Шахтер

10-й тур

23.09.2017 Ворскла – Заря
23.09.2017 Динамо – Верес
23.09.2017 Зирка – Шахтер
23.09.2017 Карпаты – Черноморец
23.09.2017 Сталь – Олимпик
23.09.2017 ФК Мариуполь – ФК Александрия

11-й тур

29.09.2017 Верес – Сталь
29.09.2017 Заря – Динамо
29.09.2017 Олимпик – ФК Мариуполь
29.09.2017 ФК Александрия – Зирка
29.09.2017 Черноморец – Ворскла
29.09.2017 Шахтер – Карпаты

12-й тур

14.10.2017 Верес – ФК Мариуполь
14.10.2017 Зирка – Карпаты
14.10.2017 Олимпик – ФК Александрия
14.10.2017 Сталь – Заря
14.10.2017 Черноморец – Динамо
14.10.2017 Шахтер – Ворскла

13-й тур

21.10.2017 Ворскла – Карпаты
21.10.2017 Динамо – Шахтер
21.10.2017 Олимпик – Зирка
21.10.2017 Сталь – Черноморец
21.10.2017 ФК Александрия – Верес
21.10.2017 ФК Мариуполь – Заря

14-й тур

29.10.2017 Верес – Олимпик
29.10.2017 Заря – ФК Александрия
29.10.2017 Зирка – Ворскла
29.10.2017 Карпаты – Динамо
29.10.2017 Черноморец – ФК Мариуполь
29.10.2017 Шахтер – Сталь

15-й тур

04.11.2017 Верес – Зирка
04.11.2017 Динамо – Ворскла
04.11.2017 Олимпик – Заря
04.11.2017 Сталь – Карпаты
04.11.2017 ФК Александрия – Черноморец
04.11.2017 ФК Мариуполь – Шахтер

16-й тур

18.11.2017 Ворскла – Сталь
18.11.2017 Заря – Верес
18.11.2017 Зирка – Динамо
18.11.2017 Карпаты – ФК Мариуполь
18.11.2017 Черноморец – Олимпик
18.11.2017 Шахтер – ФК Александрия

17-й тур

25.11.2017 Верес – Черноморец
25.11.2017 Заря – Зирка
25.11.2017 Олимпик – Шахтер
25.11.2017 Сталь – Динамо
25.11.2017 ФК Александрия – Карпаты
25.11.2017 ФК Мариуполь – Ворскла

18-й тур

02.12.2017 Ворскла – ФК Александрия
02.12.2017 Динамо – ФК Мариуполь
02.12.2017 Зирка – Сталь
02.12.2017 Карпаты – Олимпик
02.12.2017 Черноморец – Заря
02.12.2017 Шахтер – Верес

19-й тур

09.12.2017 Верес – Карпаты
09.12.2017 Заря – Шахтер
09.12.2017 Олимпик – Ворскла
09.12.2017 ФК Александрия – Динамо
09.12.2017 ФК Мариуполь – Сталь
09.12.2017 Черноморец – Зирка

20-й тур

17.02.2018 Ворскла – Верес
17.02.2018 Динамо – Олимпик
17.02.2018 Зирка – ФК Мариуполь
17.02.2018 Карпаты – Заря
17.02.2018 Сталь – ФК Александрия
17.02.2018 Шахтер – Черноморец

21-й тур

24.02.2018 Верес – Динамо
24.02.2018 Заря – Ворскла
24.02.2018 Олимпик – Сталь
24.02.2018 ФК Александрия – ФК Мариуполь
24.02.2018 Черноморец – Карпаты
24.02.2018 Шахтер – Зирка

22-й тур

03.03.2018 Ворскла – Черноморец
03.03.2018 Динамо – Заря
03.03.2018 Зирка – ФК Александрия
03.03.2018 Карпаты – Шахтер
03.03.2018 Сталь – Верес
03.03.2018 ФК Мариуполь – Олимпик

К слову, украинская Премьер-лига сезона 2017/18 - это10-й розыгрыш в истории Премьер-лиги, основанной в 2008 году и 26-й розыгрыш чемпионата Украины, основанного в 1992 году.

Сезон начнется 12 августа 2017 года. Первый этап чемпионата завершится 3 марта 2018 года. Вторая часть турнира начнется 10 марта 2018 года и завершится 19 мая 2018 года.

Новыми участниками турнира стали «Верес» и ФК «Мариуполь».

 

  
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