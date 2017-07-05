05.07.2017 / 11:40



В Мариуполе появилась креативная велопарковка (ФОТО)



В Мариуполе возле Молодежного центра на улице Гагарина, 3 установили яркую парковку для велосипедов, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY. Парковка сделана в виде нескольких разноцветных велосипедов. Ранее идея велопарковки победила в конкурсе малых грантов. Взрослые и дети вместе установили новый объект. «Теперь креативная парковка даст возможность не только в безопасности сохранить велосипед, но и привлечь внимание молодежи к здоровому и активному образу жизни!», - полагают в организации.