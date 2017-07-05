05.07.2017 / 11:03



На КПВВ под Мариуполем задержали комплектующие для компьютерной техники (ФОТО)











На КПВВ под Мариуполем предупреждена очередная попытка незаконной перевозки грузов, передает ilich.in.ua со ссылкой на Главное управление ГФС в Донецкой области.

«Сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области при контроле за перемещением товаров через линию разграничения на КПВВ «Гнутово» под Мариуполем был проведен осмотр автомобиля «Ford FUSION», который направлялся из города Мариуполь в г.Кальмиусское (бывший. Комсомольское)».

При осмотре транспортного средства сотрудниками подразделения под задним сиденьем автомобиля и в личных вещах владельца автомобиля были обнаружены и изъяты комплектующие для компьютеров на общую сумму 24 тыс. гривен, - говорится в сообщении ведомства.