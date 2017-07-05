05.07.2017 / 10:29



Проблемы для региона: в Кабмине сообщили, чем грозит Мариуполю Керченский мост

У Украины будет много трудностей из-за Керченского моста, поскольку порты Мариуполя и Бердянска будут на время заблокированы. Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань, передает ilich.in.ua.

"Это блокирование не будет долгосрочным. Однако проход закроется почти на месяц, и нам необходим альтернативный вариант. Они специально это все задумали, когда у нас выдался зерновой год. Много груза идут на порты", – отметил Довгань.

По его словам, это убытки для бизнеса, для государственных предприятий, для валютной выручки.