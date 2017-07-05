05.07.2017 / 09:30



Для ремонта поврежденных непогодой сетей Мариуполь предоставляет энергетикам пять вышек

В Мариуполе продолжает работать Оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, по состоянию на 7:00 утра в Мариуполе включено 74 ТП, осталось подключить 94 и выполнить 205 заявок, поступивших от частного сектора. Для осуществления ремонта сетей город предоставляет энергетикам пять вышек.