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05.07.2017 / 09:30
Для ремонта поврежденных непогодой сетей Мариуполь предоставляет энергетикам пять вышек
В Мариуполе продолжает работать Оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Так, по состоянию на 7:00 утра в Мариуполе включено 74 ТП, осталось подключить 94 и выполнить 205 заявок, поступивших от частного сектора. Для осуществления ремонта сетей город предоставляет энергетикам пять вышек.
В ведомстве отмечают, что в связи с непогодой в контактную службу «15-55» по вопросу отсутствия электроэнергии поступило 1029 обращений. По другим вопросам заявок не поступало. За ночь от жителей города поступило 186 звонков.