04.07.2017 / 17:30



Мариупольцам представили почасовое расписание музыкального фестиваля (РАСПИСАНИЕ)

Организаторы мариупольского фестиваля "MRPL.CITY 2017" опубликовали расписание трёхдневного музыкального марафона с почасовым выступлением артистов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Фестиваль стартует 7 июля — с 16:00 до 17:00 гости смогут занять свои места на fest'е, согласно приобретенным билетам. Выступления артистов начнутся в 17:00 на сцене "Delta" (подробное расписание смотрите здесь). На 8 и 9 июля запланированы спортивные соревнования, которые пройдут с 9:00 до 15:00. Обращаем внимание гостей, что с 15:00 до 16:00 служба безопасности проконтролирует соблюдение правил нахождения на фестивале, согласно зонированию по купленным билетам. Разъяснения смотрите здесь.