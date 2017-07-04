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04.07.2017 / 17:30
Мариупольцам представили почасовое расписание музыкального фестиваля (РАСПИСАНИЕ)
Организаторы мариупольского фестиваля "MRPL.CITY 2017" опубликовали расписание трёхдневного музыкального марафона с почасовым выступлением артистов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Фестиваль стартует 7 июля — с 16:00 до 17:00 гости смогут занять свои места на fest'е, согласно приобретенным билетам. Выступления артистов начнутся в 17:00 на сцене "Delta" (подробное расписание смотрите здесь). На 8 и 9 июля запланированы спортивные соревнования, которые пройдут с 9:00 до 15:00. Обращаем внимание гостей, что с 15:00 до 16:00 служба безопасности проконтролирует соблюдение правил нахождения на фестивале, согласно зонированию по купленным билетам. Разъяснения смотрите здесь.
"Мы публикуем подробное расписание фестиваля, чтобы гости могли легко запланировать отрыв под музыку любимого артиста на горячем Азовском побережье. Выбрать среди музыкантов очень сложно, поэтому стоит побывать на выступлении каждого и услышать, как звучит лето!", - сказал исполнительный продюсер концертного агентства «FishCanFly» Владимир Бригинец.