04.07.2017 / 16:10



Много мариупольцев живет ожиданием момента, когда в город приедут "Шахтер" и "Динамо", - А.Севидов

Главный тренер "Мариуполя" Александр Севидов рассчитывает и дальше работать с «приазовцами». Кроме того, в его планах - привезти "Шахтер" и "Динамо" в Мариуполь. Об этом пишет Сегодня, передает ilich.in.ua.

«Заслуженно выйдя в Премьер-лигу, мы хотим привезти "Шахтер" и "Динамо" в Мариуполь. Для того, чтобы люди пришли посмотреть на своих кумиров. Поверьте, в нашем городе болельщиков "Динамо" тоже очень много. И когда руководство киевлян заявляет, что они наотрез отказываются ехать в Мариуполь, это выглядит немного некорректно и по отношению к этим болельщикам, и по отношению к жителям города, и по отношению к другим командам, которые приезжали и будут сюда приезжать. Поверьте, очень много людей в Мариуполе живет ожиданием момента, когда в наш город приедут "Шахтер" и "Динамо"», - сказал он.

Говоря о комфортности и безопасности работы в Мариуполе, Севидов отметил, что в клубе есть финансовая стабильность и созданы все условия для нормальной работы.