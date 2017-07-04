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04.07.2017 / 13:05
На время проведения музыкального фестиваля в Мариуполе перекроют движение в районе порта (ВИДЕО)
В период проведения мариупольского фестиваля «MRPL.City 2017» движение транспорта от остановки Торгового флота Донбасса до поселка Песчаный будет осуществляться только по пропускам. Об этом заявил директор департамента транспорта и связи городского совета Василий Клат, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Основным транспортным пунктом станет остановка Торгового флота Донбасса, откуда будут курсировать коммунальные автобусы.
«Будет организовано движение четырех коммунальных автобусов от остановки Торгового флота Донбасса до третьих проходных ворот порта. Дорога узкая, поэтому габаритный транспорт разместиться не может. Движение легкового транспорта будет осуществляться только по пропускам», - отметил Василий Клат.
Поскольку вместимость автобусов небольшая, то гостям фестиваля советуют пройтись до поселка Песчаный пешком. Гости, которые приедут на личном транспорте, смогут оставить автомобиль на парковках магазинов «Эпицентр» и «Амстор», а дальше продолжить маршрут на троллейбусах. Коммунальный транспорт в период фестиваля будет работать до полуночи. Кроме того, до территории фестиваля будут также курсировать бесплатные автобусы для гостей.
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