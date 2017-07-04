04.07.2017 / 12:26



В Мариуполе создадут службу хозобеспечения учреждений образования

В Мариуполе создадут хозяйственно-эксплуатационное учреждение, чтобы избавить директоров школ и детсадов от проблем, связанных с тендерными закупками, ремонтами и прочими хозяйственными делами. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Создание аварийно-диспетчерской службы и службы хозобеспечения учреждений образования планируется утвердить на одной из сессий городского совета. Проект размещён на сайте горсовета в перечне проектов решений.

Оба указанных подразделения будут сформированы на базе хозяйственно-эксплуатационного учреждения - КП «ХЭУ УОМ» под эгидой управления образования Мариуполя.

Согласно проекту, департамент РЖКИ передаст КП «ХЭУ УОМ» функции по обслуживанию, проведению капитальных и текущих ремонтов. Школы и дошкольные учреждения передадут новому подразделению функции по заключению договоров, связанных с вопросами тепло -водо, и электроснабжения. Также с учреждений образования снимутся функции, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций.

Товарно-материальные ценности для проведения ремонтных работ, для обеспечения функционирования учреждений образования тоже будут переданы из учебных учреждений в в КП «ХЭУ УОМ». Планируется произвести передачу в аренду и технологического оборудования, которое используется для питания детей.

В Управлении образования останется функция начисления зарплаты работникам отрасли образования. Функции ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности учреждений образования передадутся в КП «ХЭУ УОМ».